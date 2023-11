16 Wochen ist es her, dass Galerieleiter Stephan Rössler ein offenes Experiment gestartet hat. Zu Beginn der Ausstellung „Stadt(t)räume“ im Schwenninger Uhrenindustriemuseum, dem zukünftigen Ort des Museumsareals Bürk, gab es tatsächlich nichts zu sehen, was auch nur annähernd auf eine Ausstellung hingedeutet hätte.

Eine Theke, ein Sofa, einige Tischgruppen und viele monochrome Wandtafeln bestimmten das Bild der großen Freifläche im Erdgeschoss des Uhrenindustriemuseums. Dennoch war das Ausstellungskonzept durchaus schlüssig. Ein geglücktes Wagnis, wie es sich eindrucksvoll beim Finale zeigte, dessen Finanzierung durch eine großzügige Förderung der Baden-Württemberg-Stiftung in Höhe von 30.000 Euro gesichert war. Die Exponate sollten nach Wunsch des Ausstellungsmachers, „die Menschen sein, die herkommen, und das Rahmenprogramm ist die Ausstellung“.

16 Wochen lang gab es die verschiedensten Aktionen. Die Besucher nahmen die Angebote gern und zahlreich an. Sie kamen zum Social-Media-Workshop „Meine Stadt“ zusammen, lernten ihre Stadt bei der Veranstaltung „(Un)Kräuter – Street Art“ von einer anderen Seite kennen, trafen sich jeden letzten Donnerstag im Monat zu einem Apero. Besonders die kulinarischen Formate „Die essbare Stadt – ein Koch-Workshop“ wurden bestens angenommen. Durch das gemeinschaftliche Zubereiten und Speisen wurden Distanzen aufgebrochen und Raum für einen Dialog geschaffen.

Das ist auch das wesentliche künstlerische Konzept der Food-Poetin Paula Erstmann, die zur Finissage auftischte. „Mit Essen spielt man (nicht) doch!“ lautete das Motto ihrer kulinarischen Intervention. Ob Alt oder Jung, Fremde, Freunde oder Familien – die Besucher wurden spontan und ganz ungezwungen zu Essenskünstlern. Die Kunstwerke aus Brot, eingelegtem Obst und Gemüse aus einem vergangenen Fermentierungsworkshop und andere regionale Produkte wurden, nachdem sie fotografisch dokumentiert worden waren, schließlich vor Ort an der Langen Tafel im Museum verspeist. Das regte zur Kommunikation an, etwa zu Gesprächen über gegärte Stadtträume, die auf den Tafeln dokumentiert wurden.

Auf die Frage „Welche kulturellen Angebote fehlen in der Stadt?“ ist neben dem Wunsch für ein Künstlerhaus, den Forderungen für ein „Open Space“ oder für einen „großen Kunstrundweg“ auch die prägnante und erhellende Antwort zu lesen: „Mehr Leute, die das, was es gibt, auch nutzen.“ Rösslers Ziel, dass sich so viele beteiligen, dass am Ende eine breite Palette an „Wünschen und Sehnsüchten der Stadtgesellschaft“ zu sehen sein wird, ist eindrucksvoll aufgegangen. Es entstand eine ständig wachsende Mitmachausstellung, die auf den Tafeln festgehalten wurde.

Ein weitaus wichtigeres Ziel dieses partizipativen Ausstellungsprojekts war, das zukünftige Museumsquartier in den Fokus zu rücken. Neben der überregionalen Strahlkraft der thematischen Präsentationen soll mit dem sogenannten Frei-Raum dauerhaft ein Ort für die Stadtgesellschaft entstehen. Ein kommunikativer Bereich, der im Erdgeschoss des künftigen Museumsquartiers neben Café und Museumsshop angesiedelt, in den zukünftigen Museumsalltag fest integriert ist, als Lern-, Spiel- und Kreativbereich zu Workshops einlädt. Bleibt zu hoffen, dass die Pläne für das Museumsquartier umgesetzt werden. Sonst passiert, was ein Besucher schrieb: „Immer wieder gibt es Ideen-Workshops und Umfragen, und dann verläuft alles im Sande. Das macht lustlos.“