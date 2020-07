Marina Jung, ehemalige OB-Kandidatin in Villingen-Schwenningen und ehemalige Betriebsleiterin der Technischen Dienste VS, will jetzt Bürgermeisterin von Neuhausen ob Eck im Landkreis Tuttlingen werden. Die 38-Jährige hat ihre Kandidatur bekannt gegeben.

Villingen-Schwenningen Geplanter Übungsplatz der Bundeswehr: Klinik-Geschäftsführer will direkt bei Kramp-Karrenbauer intervenieren Das könnte Sie auch interessieren

Nach ihrer Elternzeit war Jung nicht auf den Posten der Betriebsleiterin zurückgekehrt, sondern hatte in der VS-Verwaltung eine Teilzeitstelle angetreten.

Villingen-Schwenningen Unbekannter spricht Neunjährige auf Schulweg an Das könnte Sie auch interessieren

Jung hatte bei er der OB-Wahl in Villingen-Schwenningen im Herbst 2018 im ersten Wahlgang 12,2 Prozent der Stimmen erreicht und im zweiten Urnengang 6,3 Prozent der Wähler von sich überzeugt.