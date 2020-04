Auch in der evangelischen Kirchengemeinde in Villingen hat sich in den vergangenen Tagen vieles verändert. Gottesdienste oder Treffen in den Gemeindehäusern sind verboten und finden nicht mehr statt. Inzwischen haben sich aber laut Mitteilung der Gemeinde neue Formen herausgebildet, um miteinander im Kontakt zu bleiben und Impulse zur persönlichen Andacht anzubieten.

Gottesdienst für zuhause

Für jeden Sonntag wird von den Pfarrern ein kleiner Gottesdienst für die Feier zuhause vorbereitet. Per Mail oder auch über den Briefkasten findet er den Weg zu Gemeindegliedern. In ökumenischer Gemeinsamkeit läuten sonntags um 10 Uhr die Glocken der Villinger Kirchen und laden zur häuslichen Feier in den eigenen vier Wänden. Am Sonntag sind alle evangelischen Kirchen in Villingen und in Unterkirnach geöffnet, wobei das Kontaktverbot auch in den Gebäuden gilt.

Weingarten Corona-Krise: Blutritt wird zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs abgesagt Das könnte Sie auch interessieren

Unter der Woche sind die Johanneskirche in der Gerberstraße und die Markuskirche auf dem Goldenbühl geöffnet. Die Kirchengemeinde wird sich auch an einer Aktion der badischen Landeskirche beteiligen. Jeden Abend wird von den Kirchtürmen eingeladen, gemeinsam zu beten. Der Glockenruf wird sich dabei am Abendläuten der jeweiligen katholischen Kirche orientieren.

1000 Briefe an Senioren

Über 1000 Gemeindeglieder, die 80 Jahre und älter sind, erhielten einen Brief ihrer Gemeinde. „Uns war wichtig, auch die Menschen zu erreichen, die keinen Internetzugang und keine Tageszeitung haben“, erläutert Pfarrer Udo Stober die Aktion. Keiner solle aus dem Blick geraten. In den Pfarrämtern seien Listen vorbereitet, um Hilfe anzufragen sowie anzubieten.

Gruß ins Altenheim

An die Menschen, die in Altenheimen leben, geht in ökumenischem Wechsel ein wöchentlicher Gruß. Und weil Hausbesuche nicht möglich sind, sind haupt– und ehrenamtliche Mitarbeiter derzeit telefonisch dabei, mit Betagten und Kranken in Verbindung zu bleiben. Eine wöchentlich wechselnde Andacht zum Anhören bieten Pfarrer Jan-Dominik Toepper und Pfarrerin Esther Toepper unter der Telefonnummer 07721/9463955 an.

Musikalischer Impuls im Netz

Neu entdeckt die Gemeinde gerade, wie sie eigene digitale Angebote gestaltet. Einen ersten Impuls mit Pfarrer Andreas Güntter, Christine Janke und Hartmut Janke an der Orgel der Johanneskirche hat eine kleine Arbeitsgruppe gerade ins Netz gestellt (https://youtu.be/EDf6cPATEng). Immer zur Wochenmitte wird ein weiterer Beitrag folgen. Auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.evangelisch-villingen.de) finden sich weitere eigene Impulse.