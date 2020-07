It (Tschechien) mit „Pray“, Bibi Pebbles und Jakob August (Spanien) mit „40 Days“, Selina (Italien) mit „I´m Yours“ sowie Lexis74 feat. Jonas Hug aus Deutschland mit „Jeder Tag ist ein Geschenk“ bestreiten das Finale des 13. „Welcome To Europe– Songcontests„, das ab Samstag, 4. Juli um 21.30 Uhr auf Regio-TV sowie Youtube zu sehen ist.

Eine Jury aus Fachleuten hatte ihr Votum bereits bei der Aufzeichnung am 21. Juni im Klosterhof zu Villingen-Schwenningen abgegeben. Ab Samstag, 4. Juli, können auch die Musikfans vor den Bildschirmen mitentscheiden, wer Siegersong des diesjährigen „Corona“-ESC für Nachwuchsbands wird. Regio TV wiederholt die Aufzeichnung des Finales gleich drei Mal: Am Samstag, dem 4.7. um 23.30 Uhr sowie am Sonntag, dem 5. Juli um 20.30 und 23.30 Uhr. Dann ist die Sendung auch in der Regio-TV-Mediathek, Youtube und dem „Welcome To Europe“ – Facebook zu erleben. Gevotet werden kann per Telefon bis 7. Juli, 24.00 Uhr. Am 8. Juli ,um 14.00 Uhr steht der Siegertitel fest.

„Es war definitiv eines der besten Finals“, schwärmt Dan Peter, Juror und als Geschäftsführer des Evangelischen Medienhauses bei ausnahmslos allen Contests dabei. „Schön, dass es stattfinden konnte“. Aufgrund der vielen eingegangenen Einsendungen ( 116 Songs aus 12 Ländern ) hatte sich der Winnender Verein “Artists For Europe e.V.“ – zusammen mit der 7us Media Group GmbH dem Kultusministerium Baden Württemberg – Veranstalter des beliebten Songcontests – dazu entschlossen, den Wettbewerb trotz Corona-Krise durchzuführen. Das ursprünglich für den 23. Juni im Europa Park geplante Finale vor 3000 Menschen war abgesagt worden. Möglich gemacht hat die Neuansetzung Europaminister Guido Wolf (Hier gibt es sein Grußwort), dessen Ministerium den internationalen Contest erstmals unterstützt, sowie Rolf Wetzel und die Musikfirma Wespo aus Donaueschingen, die eine geeignete Location vermittelte. So kam der Wettbewerb nach Villingen-Schwenningen.

„Welcome To Europe“ gilt seit 2008 als eines der attraktivsten und seriösesten Songcontests für junge Künstler. „Ziel ist es“, so Projektleiter Klaus-Dieter Mayer vom Kultusministerium Baden–Württemberg, „junge Menschen zum einen für Europa zu begeistern und zum anderen, zum aktiven Musikmachen zu bringen“. So wurden bislang über 6500 Songs von Schülerinnen, Schülern und Nachwuchskünstlern aus ganz Europa komponiert und eingespielt. in diesem Jahr gingen 116 Songs aus 12 Ländern ein, in denen gelebtes Europa und/oder europäische Werte wie Toleranz, Gewaltlosigkeit oder Völkerverständigung thematisiert wurde.

Die Auftritte der von einer Jury ausgewählten vier besten Nachwuchs-Songwritern und Bands wurden am Sonntag, 21. Juni, im Kultuzentrum Klosterhof in Villingen-Schwenningen einzeln und nacheinander unter Einhaltung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen professionell aufgezeichnet. Die ebenfalls nominierte Marie Celestine aus Pirmasens hatte aus Krankheitsgründen leider absagen müssen. Als Special Act traten das Deutschpopduo „Wohnzimmertouristen“ auf. Stimmgewaltig präsentierten sie ihr musikalisches Playdoyer für Toleranz: „Lied der Liebe“. Die Moderation übernahm in bewährter Form Klaus-Dieter Mayer vom Kultusministerium.

Die Entscheidung, wer diesjähriger Siegersong wird, traf zum einen Teil eine Jury vor Ort. Zum anderen können alle Musikfans die Zuschauer des TV-Senders Regio-TV, Musikfans Facebook oder Youtube für ihren Favoriten voten. Die Telefon-Nummern werden ab Samstag 4.7. 21.30 Uhr bis 7.7. um 24.00 Uhr geschaltet.