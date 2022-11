Mega-Jackpot knapp verpasst und trotzdem Millionär: Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Dienstag, 8. November, war ein Tipper aus Villingen-Schwenningen erfolgreich, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg nun am Tag danach mitteilt.

„Die Tipperin oder der Tipper aus der Doppelstadt verzeichnete die fünf Gewinnzahlen 15, 17, 23, 35 und 38. Mit der 4 stand auch eine der beiden Zusatzzahlen der europäischen Lotterie auf seiner Spielquittung“, heißt es in der Mitteilung.

Nicht allein mit dieser Glückskombination

Diesen Treffer im zweiten Gewinnrang habe es sogar viermal in Baden-Württemberg gegeben. „Er ist genau 1.209.751,50 Euro wert, komplett steuerfrei“, so Lotto Baden-Württemberg.

Wer hinter dem Neu-Millionär (oder Neu-Millionärin) stecke, sei Lotto Baden-Württemberg allerdings noch nicht bekannt. Man wisse nur, dass die Frau oder der Mann den Spielschein in einer Annahmestelle in Villingen-Schwenningen abgegeben habe.

Der eigentliche Jackpot landet woanders

Die 120 Millionen Euro aus der ersten Gewinnklasse des Eurojackpots, die am Dienstag ebenfalls verlost wurden, seien dagegen nun weg: Sie gingen an einen Tipper aus Berlin. Bei der nächsten Ziehung am Freitag, 11. November, liege daher wieder die übliche Startsumme von zehn Millionen Euro im Gewinntopf.

Die Reinerträge der Lotterie verbleiben übrigens in Baden-Württemberg: Ein Großteil komme über den Wettmittelfonds des Landes dem Sport, der Kunst und Kultur, der Denkmalpflege und sozialen Projekten zugute, teilt Lotto BW mit.