Welche Grundstücke sind im Besitz der Stadt, die für eine baldige Wohnbebauung genutzt werden können? Diese Frage hat die Stadtverwaltung im Auftrag des Gemeinderates untersucht.

Das Ergebnis: Von 31 untersuchten Flächen wurden sechs Grundstücke identifiziert, die kurzfristig bebaut werden könnten. Einstimmig hat der Gemeinderat am Mittwoch, 22. November, beschlossen, diese Flächen zügig zur Verfügung zu stellen.

Es fehlen 1000 Wohnungen Hintergrund der Grundstückssuche ist der akute Mangel an Wohnungen, vor allem an günstigen Wohnungen, in Villingen-Schwenningen. Die Stadtverwaltung beziffert den Mangel auf derzeit rund 1000 Wohnungen.

Der Gemeinderat hat angesichts des vorherrschenden Wohnungsmangels die innerstädtischen Baulücken in den Fokus genommen. Ziel sind bauliche Nachverdichtungen im Stadtbereich. Zumal die Planung von Neubaugebieten in den Außenbereichen unter Umwelt- und Klimagesichtspunkten zunehmend in der Kritik steht.

Der Ansatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ war allerdings mit der Ausbeute von sieben Grundstücken nicht sonderlich ergiebig. Zumal am Warenberg in Villingen eine der qualifizierten Flächen in letzter Minute auch noch durchs Raster fiel und vorläufig gestrichen wurde. Hier muss geprüft werden, ob dieses Grundstück tabu ist, weil es um den Bestandteil einer dortigen Grünanlage handelt.

Hier soll gebaut werden

Bei den anderen Grundstücken handelt es sich um Flächen im Wohngebiet Steppach (Bussardstraße und Habsburgerring), im Ifängle (St. Georgs-Weg) und auf dem ehemaligen Jugendherbergsgelände im Goldenbühl, um ein zweites Grundstück am Warenberg im Feldbergweg sowie am Schaienbuch am westlichen Stadtrand von Schwenningen. Untersucht wurden diese Grundstücke auch unter dem Aspekt, ob sie für eine Bebauung mit Sozialwohnungen geeignet sind.

Auch im Bereich der ehemaligen und inzwischen ausgebrannten Jugendherberge in der St. Georgener Straße in Villingen sollen neue Wohnungen gebaut werden. | Bild: Hauser, Gerhard

Für die Grünen drückte Fraktionssprecherin Ulrike Salat aufs Tempo. Sie beantragt, dass die Grundstücke bereits 2024 für eine Bebauung bereitgestellt und ab 2025 in die Bauleitplanung der Stadt aufgenommen werden.

Dietmar Wilde (CDU) erinnerte den Oberbürgermeister an seine Zusage, den Fraktionen auch die Pläne über die vorhandenen Grünflächen der Stadt zur Verfügung zu stellen. Die CDU hält es für geboten, Wohnbebauung und grüne Naherholungsbereiche in einer Gesamtschau zu betrachten, damit nicht jegliche grüne Lungen im Stadtbereich zubetoniert wird.

SPD wünscht sich Erbbau-Lösung

Nicola Schurr (SPD) beantragte, dass die Stadt ihre Grundstücke nicht verkaufen, sondern eine Erbbau-Lösung nach dem „Ulmer Modell“ suchen sollte, wie dies zahlreiche andere Städte auch praktizierten. Beim Erbpachtmodell erhält der Bauherr ein Nutzungsrecht, das Grundstück selbst jedoch bleibt in städtischer Hand. Die Kommune, betonte Schurr, hätte damit die Möglichkeit, die Grundstückspolitik langfristig zu steuern. Seinem Antrag, ein Erbpachtmodell zu prüfen, stimmte der Gemeinderat ebenso zu wie dem Antrag der Grünen.

SPD-Fraktionschef Nicola Schurr macht sich für eine Erbbau-Lösung stark. | Bild: SPD BW

AfD blickt ins Kurgebiet

Eine bekannte Grünfläche wurde übrigens nicht als Potenzialfläche für eine Wohnbebauung ausgewiesen: Die große Wiese zwischen Oberförster-Ganter-Straße und Germanstraße im Villinger Kurgebiet. Die Aussicht auf Sozialwohnungen und Blockbebauung im gehobenen Wohngebiet stieß seinerzeit auf massive Proteste der Anwohner. Oberbürgermeister Jürgen Roth und der Gemeinderat zogen die Bebauungsabsichten 2019 nach diesem Sturm schnell zurück.

Olaf Barth (AfD) will eine Bebauung der Kurgebietswiese beantragen. | Bild: SK

Ein Kniefall vor der „High-Society“ in Villingen? Stadtrat Olaf Barth (AfD) wärmte das Thema am Mittwoch wieder auf. Die AfD werde beantragen, das Grundstück erneut in die Betrachtung als mögliche Wohnfläche aufzunehmen, kündigte er an.

„Wir wollen nicht, dass einige Stadtquartiere alle Probleme bewältigen müssen und andere nicht“, lautete seine Begründung. Der Antrag soll zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden.