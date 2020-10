von Rüdiger Fein

Mit einem begeisternden Konzert meldete sich am Samstag das Sinfonieorchester VS bei seinen Zuhörern zurück. Vor einem Jahre habe man noch dicht gedrängt im Foyer des Franziskaner-Konzerthauses gemeinsam gesungen und jetzt – in Zeiten der Pandemie – ist alles anders, begrüßte Dirigent Achim Fiedler die Zuschauer, die mit viel Abstand untereinander den Konzertsaal füllten. „Schauen Sie sich um, wir sind ausverkauft“, scherzte er mit Verweis auf die leeren Reihen und die nicht besetzten Zwischenplätze, denn im Franziskaner-Konzerthaus waren nach den Pandemie-Regeln nur etwa 250 Zuhörer zugelassen. „Wir sind wieder da“, so der Dirigent, der sich eindrücklich bedankte für die Treue, mit der „unser Publikum zu uns hält!“

Mit Begeisterung dankt das Publikum den Musikern für ihre Rückkehr.

„Ihre Solidarität hat uns tief bewegt und, dass Sie und Ihre Solidarität nie wirklich fort waren“, drückte er seine Anerkennung auch im Namen der Musiker aus. Die Zuschauer dürften doch gerne für die nicht besetzten Plätze mitklatschen, meinte Achim Fiedler. Wie wichtig auch für die Musiker des Sinfonieorchesters VS die „neue Normalität“ ist konnte man in vielen Gesprächen erfahren. So meinte Geigerin Andrea Bensch vor dem Konzert, dass das Gefühl und die eigene Begeisterung wieder vor Publikum spielen zu dürfen, auf einer Skala von null bis zehn eher bei zwölf angesiedelt sei. Die Cellistin und zweite Vorsitzende des Orchesters Heike Heuser sprach von der Hoffnung, dass der Funken aufs Publikum überspringen möge. Die Cellistin Andrea Fröhlich, die ebenfalls Cello spielt, meinte nur, dass es höchste Zeit sei für dieses Konzert. „Wir freuen uns, endlich wieder spielen zu dürfen“, brachte Hornist Stefan Broghammer es auf den Punkt.

Mit stehenden Ovationen dankt das Publikum im Villinger Franziskaner-Konzerthaus den Musikern des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen für ein Konzert unter schwierigen Bedingungen.

Die Rückkehr gelang: Dirigent Achim Fiedler hatte im Vorfeld selbst auf die wegen der Corona-Regeln dezimierte Besetzung verwiesen, darauf, dass wegen notwendiger Abstände akustische Unausgewogenheiten und Ungenauigkeiten auftreten könnten. Doch Ludwig van Beethovens Eroica überzeugte die Besucher zwei Mal. Sie bedankten sich mit Ovationen, auf der Empore sogar mit Trampeln, für das lang verzichtete Musikerlebnis. 50 Minuten präsentierten 44 Musiker – üblich wären 60 bis 65 – diese fulminante Sinfonie am Tag der Deutschen Einheit. Es ist gleichzeitig das Beethoven-Jahr, das wegen Corona beinahe in Vergessenheit geriet. Die fehlende Opulenz machten die Sinfoniker mit Spielsicherheit wett, die intensiven Proben lohnten sich für den eingespielten Klangkörper.

Mit Spannung warten die Musiker des Sinfonieorchesters VS auf ihren ersten Auftritt unter Pandemie-Bedingungen.

Jetzt geht es beim Sinfonieorchester VS auch um Planungssicherheit. Ob dieses geteilte Konzert mit Aufführungen um 11 und um 17 Uhr als Modell für die Zukunft stehen kann, ist noch nicht sicher. Man werde wohl den Vorverkauf für das Neujahrskonzert wahrscheinlich auf Anfang Dezember verlegen. Dieses Jahr hatte das Orchester Corona-bedingt bereits drei Konzerte absagen müssen, was die Musiker hart traf. Geholfen haben auch die von den Musikern selbst organisierten kleinen Konzerte, die am Freitagnachmittag oder Samstag im Café im Franziskaner bei Mirella Fanelli in Kooperation mit der Musikakademie organisiert wurden.