Seit drei Jahren ist man in der Evangelischen Landeskirche in Baden im Rahmen eines Strategieprozesses dabei, sich auf rückläufige Mitgliederzahlen und Kirchensteuereinnahmen einzustellen. Bis 2036 sollen dazu bei den Gebäuden und bei den Personalstellen jeweils 30 Prozent eingespart werden. An der Umsetzung dieses Ziels sind alle Ebenen, Gemeinden und Bezirke, haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende sowie interessierte Gemeindeglieder beteiligt.

Am vergangenen Samstag beschlossen die Mitglieder der Bezirkssynode im Martin-Luther-Haus in VS-Villingen dazu ein Votum an den Bezirkskirchenrat. Vorausgegangen waren Informationsgespräche in den sogenannten Kooperationsräumen Mitte (Villingen mit den vier Stadtgemeinden und den Pfarreien Jakobus und Matthäus), Süd mit Donaueschingen, Hüfingen/Bräunlingen, Blumberg und den Ostbaarpfarreien, und Nord-West mit den Gemeinden von Mönchweiler bis Schonach sowie bei öffentlichen Gemeindeversammlungen vor Ort.

Um die umfangreiche Aufgabe überschaubar zu machen, wurden alle Kirchen und Gemeindehäuser „beampelt“. Gebäude mit einem grünen Punkt sollen langfristig Zuschüsse für größere Bauerhaltungsmaßnahmen erhalten. Rot gekennzeichnete Gebäude fallen heraus, bei Gelb gibt es noch Unwägbarkeiten. Gleichwohl aber erhalten die Gemeinden weiterhin im Rahmen der Finanzausgleichsmittel (FAG) Geld für Gebäudeunterhalt entsprechend ihrer Mitgliederzahlen.

Das bedeutet auch, rot beampelte Gebäude müssen nicht unbedingt abgegeben, sondern können weiterhin genutzt werden. Weg fallen aber Zuschüsse für größere Sanierungsmaßnahmen. Von den insgesamt 42 kirchlichen Gebäuden im evangelischen Dekanat Villingen, das heißt in allen drei Kooperationsräumen, sind jetzt 17 als grün beampelt, 13 wurden auf rot gestellt. Die restlichen zwölf verbleiben bei Gelb. Bei den Pfarrstellen im Kirchenbezirk ist eine Reduzierung von 21,5 auf künftig 15 Stellen vorgesehen und bei den Diakonstellen von bisher 4,375 auf 2,5 Stellen. Inzwischen gaben die Pfarrgemeinden nach öffentlichen Gemeindeversammlungen vor Ort ihre Meinung zum Transformations- und Reduktionsprozess ab.

Praktisch umgesetzt werden müssen die Planungen bis 2036. In den Jahren 2024/25 soll eine Gemeindereform mit Fusionen von Kirchengemeinden und der Bildung von Gemeindeverbänden durchgeführt werden. Ziel ist, die kirchliche Versorgung der rund 38.000 Protestanten im Dekanat Villingen sicherzustellen. Dafür sollen Dienstgruppen gebildet werden, in denen die hauptamtlich Mitarbeitenden aller kirchlichen Arbeitsbereiche für die kirchlichen Angebote im jeweiligen Kooperationsbereich verantwortlich sind. Auch hierbei werden ehrenamtlich Engagierte einbezogen.