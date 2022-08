VS-Villingen vor 1 Stunde

Erste Gastronomin der Färberstraße serviert das bunte Leben im Café La Vie

Ulrike Wolf hat das Café La Vie in der Villinger Färberstraße eröffnet und ist in der Kneipenmeile eigenen Angaben zufolge die erste Gastronomin. Was die Gäste in ihrer Café-Bar erwartet, hat sie dem SÜDKURIER verraten.