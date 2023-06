Abreißen oder verschönern, diese Frage stellt sich beim ehemaligen Vereinsheim des FC Kirchdorf nicht wirklich. Auf dem Areal rund um den Kirchdorfer Sportplatz soll nach Planung der Gemeinde Brigachtal ein neues Gewerbegebiet entstehen. Mit Baustart soll dann auch das leer stehende Gebäude abgerissen werden. Bis das aber so weit ist, wird es nun erst einmal verschönert.

Die Idee dazu hatte der Brigachtaler Graffti-Künstler Jonas Fehlinger. Seine Grafitti-Aktionen sind in der Region inzwischen vielen bekannt, prominentestes Beispiel die Sprühaktion auf den ehemaligen Firmengebäuden von SABA, kurz vor deren Abriss.

Es begann mit einer Brücke

Dabei geht es Fehlinger immer auch darum, legal zu arbeiten, das heißt mit Zustimmung der Gebäudebesitzer. Angefangen hat alles 2015 mit einem ersten Auftrag der Gemeinde Brigachtal, die Wand des Brückenpfeilers der Essey-les-Nancy-Brücke zu bemalen.

Jonas Fehlinger und Tanja Rautschek mit Hündin Wuki vor dem verlassenen Vereinsheim des FC Kirchdorf. Graffiti braucht Wände udn Flächen und davon gibt es hier genügend. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Seit dem sind viele Aufträge aus der Region gefolgt. Unter anderem ist er inzwischen auch ehrenamtlich für die Katzenmusik in Villingen tätig, dort bemalt er die großen Umzugswagen mit neuen Motiven oder gestaltet den Hintergrund für den Katzenmusikball in der neuen Tonhalle.

Eigentlich voll ausgelastet

„Eigentlich bin ich voll ausgelastet, aber gelegentlich braucht es auch mal ein freies Projekt, ganz ohne Bezahlung, um sich ausprobieren und weiter entwickeln zu können“, erklärt der Künstler.

Zusammen mit seiner Partnerin Tanja Rautschek hat er nun begonnen, zwei erste Motive auf eine der Wände zu sprühen. So trifft man die beiden dort auch nur an schönen Tagen, nach Feierabend oder an den Wochenenden an.

„Die Idee ist, hier auch interessierte und talentierte Kinder und Jugendliche unter Anleitung mitmachen zu lassen und kleine Workshops zu veranstalten“, sagt Rautschek. Natürlich sind auch befreundete Graffiti-Künstler aus der Szene immer gern gesehen, Wandflächen gibt es genug.

Was ist der Reiz, kurz vor dem Abriss?

Und was ist der Reiz, viel Arbeit und Geld für Sprühdosen in ein Gebäude zu investieren, welches bald abgerissen wird? Fehlinger erklärt das so: „Das hat auch seinen ganz eigenen Reiz, ganz bewusst etwas einmaliges und vergängliches zu erschaffen. Uns bleiben ja danach immer noch die vielen Videos und Fotos in den Zeitungen, Büchern und vor allem im Internet, das ja bekanntlich nichts vergisst. Außerdem die Begegnungen und der Austausch mit tollen Menschen und Gleichgesinnten“.

Tanja Rautschek fertigt immer erst einmal eine DIN A4 Skizze von einem geplanten Motiv an. Erst wenn sie damit glücklich ist, geht es an die Umsetzung auf einer großen Wand, wie hier bei ihrem Eisvogel. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Das erinnert fast ein wenig an den weltbekannten Verpackungskünstler Christo, der ja unter anderem das Berliner Reichstagsgebäude verpackt hatte, aber eben auch nur einmal, für kurze Zeit.

Vor Ort oder im Internet Wer mitmachen will, findet die beiden Künstler entweder direkt vor Ort aber auch über Facebook oder Instagram , wo sie stets auch den Fortschritt ihrer Arbeiten in Kirchdorf der Welt präsentieren.

Das Künstlerpaar bezahlt auch alle Farben selbst. Das ist nicht ganz billig, den beiden aber jeden Cent wert, für die Freiheit, sich hier ohne Zwang und Vorgaben kreativ austoben und ausprobieren zu dürfen.

Tanja Rautschek und Jonas Fehlinger inmitten ihrer vielen Sprühdosen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Umso mehr freuen sie sich, wenn hin und wieder mal einer der spontanen Besucher ihnen einen Schein zum Kauf neuer Farben zusteckt oder gar mal eine Firma sie im Rahmen eines offiziellen Sponsorings unterstützt.

Aktion dient auch als Training

Fehlinger sieht diese Aktivitäten auch als Training. „Wenn ich professionelle Aufträge abarbeite, muss ich fit sein. Hier kann ich neben neuen Sprühtechniken und Motiven auch so ganz nebenbei meine körperliche Fitness hoch halten“, so Fehlinger, dem man gar nicht ansieht, dass das Besprühen großer Wandflächen durchaus auch schon mal ganz schön Kraft kostet.