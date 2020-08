60 Jahre sind Hermann (81) und Elfi Koslowski (80) nun verheiratet. Am Donnerstag, 13. August, wird in der Villinger Johanneskirche Diamantene Hochzeit gefeiert. Ein außergewöhnlicher Termin für die Villinger, noch außergewöhnlicher war ihr erstes Zusammentreffen. Im Juni 1958 badeten sie als junge Leute, die sich aber nicht kannten, in einem Priel in der Nordsee. „Wir sind in Not geraten“, berichtet Hermann Koslowski heute. Das Drama, die einsetzende Flut verwandelt Priele oft in reißende Gewässer, nahm ein gutes Ende, weil rechtzeitig die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) alarmiert werden konnte. Die Schwimmer retteten die Beiden. Das abenteuerliche Zusammentreffen war für Hermann Koslowski so prägend, dass er Kontakt mit Elfriede aufnahm. Daraus entwickelte sich Liebe.

Die Koslowskis bei der Hochzeit 1960. | Bild: privat

1960 heirateten sie in Albersdorf im Kreis Dithmarschen, er noch in der schmucken Uniform der Bundeswehr. 1972 kam die Familie nach VS-Villingen, das Krankenhaus suchte Pfleger. Dort begann er seinen Dienst, schnell wurde er nur noch „Pfleger Hermann„ gerufen. Die Villinger hatten Probleme mit dem Namen „Koslowski“, sein Vater stammt aus Danzig. Doch „Pfleger Hermann„ verstand jeder und beliebt wurde er schnell, denn er besitzt eine heitere Ader. Elfi, die als Verkäuferin arbeitete, und Hermann Koslowski, der insgesamt 44 Jahr im öffentlichen Dienst war, wurden im Schwarzwald heimisch. Sie zogen zwei Söhne und eine Tochter auf.

Viel beim Wandern

Das Wandern war das große Hobby des Paars. Elfi Koslowski setzte sich rund zwei Jahrzehnte lang als Vorsitzende für die Wanderfalken ein, er engagierte sich als Wanderwart, besonders beliebt war die Tour rund um Villingen. Hermann Koslowski sang zudem im Männergesangsverein 1887 mit. Die große Familie, inzwischen mit sechs Enkeln und zwei Urenkeln, sowie Nachbarn begehen mit dem Paar zunächst in der Johanneskirche das Fest. Dort wird das Traugelübde wiederholt. „60 Jahre Liebe“, so steht es auf der Einladungskarte zur Diamantenen Hochzeit, ist ja schließlich eine lange Zeit.