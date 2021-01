von Roland Hebsacker

Kurz nach Weihnachten verließ der im Freundeskreis als „Bürgermeister von Vockenhausen“ titulierte Unternehmer Ernst Kress völlig überraschend diese Welt und hinterlässt in tiefer Trauer eine Frau und zwei Kinder. Der gebürtige Villinger, aufgewachsen im Unteren Dammweg, hat sich vor über 30 Jahren im Bereich Blech mit Mut zum Risiko selbstständig gemacht und über die Jahre seine Firma immer weiter ausgebaut. Das Vockenhauser Unternehmen, einst in Mönchweiler ansässig, hat sich in vielen Bereichen einen guten Namen gemacht.

Auf dem Viehhof zeigt Ernst Kress noch im Dezember seine restaurierten Fahrzeugen Munga und Iltis. | Bild: Privat

Großer Freundeskreis

Ernst Kress, ein klassischer Tüftler und Schrauber, der durch seine hilfsbereite und gutmütige Art in einem großen Freundeskreis zuhause war, entdeckte früh seine Liebe zu alten Fahrzeugen und spät jene zu wüstentauglichen Geländefahrzeugen, was ihn in enge Verbundenheit zum Bollenroller-Team um Frank Ummenhofer brachte. Mit diesem und seiner Frau Silvia verbrachte er vor Jahren seinen bis dato schönsten Urlaub in der tunesischen Sahara. Aber auch Thailand, Namibia, Kroatien und die Insel Elba wurden erkundet.

Bei den Rietvögeln aktiv

Auch bei den Villinger Rietvögel packte der Firmenchef kräftig mit an. Deshalb wissen die ehemaligen Riet-Bürgermeister Frank Ummenhofer und Klaus Paulus sowie alle anderen genau, was sie an ihm verloren haben. Kurz vor seinem Tod führte Ernst Kress auf dem städtischen Viehhof des Thomas Heitzmann stolz seine mit viel Liebe und Fachwissen aufpolierten Geländefahrzeuge vor, einen DKW Munga und einen VW Iltis, beides legendäre Oldies. Nun werden andere damit fahren und Ernst Kress in Erinnerung behalten.