Transporterfahrer nimmt Frau Vorfahrt an der Landesstraße bei Tannheim. Rettungshelikopter im Einsatz.

Zu einem schweren Unfall kam es Mittwochabend bei der gefährlichen Kreuzung an der Landesstraße 181 bei VS-Tannheim. Ein Transporterfahrer fuhr kurz vor 17 Uhr aus Tannheim in Richtung Überauchen. Obwohl an der Kreuzung ein Warnschild auf die