VS-Villingen vor 52 Minuten

Erneut Google-Auto in VS unterwegs – Bilder sollen jedoch nicht zur Erweiterung von Street View dienen

Am Montag ist ein Kamera-Auto von Google in Villingen unterwegs. Das Unternehmen will die Bilder jedoch nicht bei Street View veröffentlichen. Genau vor einem Jahr waren schon einmal Kamerawagen von Apple und Google in der Stadt unterwegs.