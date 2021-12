Wohl noch über Wochen können sich die Ermittlungen hinziehen zu dem Brand in einem Wohnhaus in Villingen, bei dem ein Bewohner starb. Bereits jetzt lässt sich jedoch eine Brandursache ausschließen.

Die Ermittlungen zur Brandursache in einem Wohnhaus in der Bleichestraße in Villingen dauern noch an, das bestätigt Jörg-Dieter Kluge vom Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage am Mittwochmorgen. Auch wenn die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen