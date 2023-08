Was ist denn da Schönes? Man steht in der Villinger Tiroler Straße vor einem schmucken Vorgarten und bestaunt die vielen bunten, kunstvoll aus Keramik gefertigten Figuren, die jede für sich zum Verweilen und zum Bestaunen einlädt.

Dass sich hinter diesem Vorgarten ein ebenso kleines wie erfolgreiches Labor befindet, erfährt man erst bei näherem Hinsehen. Hier wohnt und arbeitet Markus Rehm mit seiner Frau Sabine.

Honorarprofessor und Erfinder

Während viele Rehms Ehefrau aus der Volkshochschule kennen, wo sie seit Jahren begeistert Töpferkurse besucht, ist Markus Rehm für die meisten ein eher Unbekannter. Und das, obwohl der Honorarprofessor der Hochschule in Furtwangen ein erfolgreicher Erfinder ist.

Hier findet man den Ursprung vieler weltweit gültiger Patente und eine eher bescheidene Entwicklungsstätte, in der schon viele scheinbar unlösbare Probleme gelöst wurden. Eigentlich passt der Villinger Markus Rehm in keine Schublade, zumindest was sein berufliches Portfolio betrifft: „Markus Rehm hilft, wo andere nicht weiter kommen“, behauptet der Tüftler von sich selbst. Sein Labor ist jetzt 25 Jahre alt ist und draus seien einige Erfolge hervorgegangen.

Ein Kind der Region

Der studierte Elektroniker ist ein Kind der Region und seine Kariere als Ingenieur der Elektronik- und Regelungstechnik begann in der 1980er Jahren mit dem Studium an der Hochschule Furtwangen. Nach Jahren in der Forschung und Entwicklung bei der Deutschen Thomson Brandt (ehemals Saba) erfolgte 1998 der Schritt in die Selbstständigkeit.

„Manchmal braucht man einfach auch etwas Glück.“ Markus Rehm

Das sei nicht einfach gewesen, erinnert sich der Professor, und wenn man auch gerne und oft von seinen Erfolgen erzählt, so gehören zu jedem Erfolg auch viele Rückschläge dazu, weiß er aus eigener Erfahrung.

Ein Tel des Labors in Villingen: Hier passt ganz schön viel Elektronik in einen kleinen Raum.

Manchmal braucht man einfach auch etwas Glück, so Markus Rehm und erzählt von einem morgendlichen Telefonanruf der ihm einen eigentlich unmöglichen Auftrag bescherte: „Der Anrufer wollte wissen, ob ich auch kontaktlose Energieübertragung kann“, erinnert sich Rehm.

Durchbruch mit kontaktloser Energieübertragung

Nach damaligem Entwicklungsstand müsste die logische Antwort ein klares Nein sein, sagt der Elektroniker, aber Anbetracht seines leeren Bankkontos nahm er den Auftrag an. „Eigentlich eine unlösbare Aufgabe“, erklärt Rehm, an der sich der Auftraggeber bereits seit einem Jahr ohne Erfolg versucht hatte. „Jetzt gab man mir eine Woche Zeit und ich schaffte es irgendwie sogar termingerecht einen Prototyp zu entwickeln.“

Patentinhaber in USA und Europa

Das Thema ließ ihn dann nicht mehr los und in einer auftragsarmen Zeit forschte er ein ganzes Jahr lang auf eigene Kosten, um am Ende zwei Patentanmeldungen auf den Weg bringen zu können. Als diese Patente nach mehr als einem Jahr ohne Entgegenhaltungen veröffentlicht wurden, hatte Markus Rehm den Durchbruch geschafft.

Heute ist er Patentinhaber von gleich zwölf Entwicklungen zum Thema kontaktlose Energieübertragung in den USA und sechs Patente sind in Europa registriert. Seine jüngste Entwicklung war zugleich eine Rettungstat. Mithilfe seiner Problemlösung für eine japanische Elektronikfirma konnte an etlichen chinesischen Flughäfen der durch plötzliche, unerklärliche Systemausfälle gefährdete Flugbetrieb aufrechterhalten werden.

Der Problemlöser

Dass diese berufliche Entwicklung in dieser Form in Gang gekommen und zu einem glücklichen Abschluss geführt hat, verdanke er letztendlich einem Redakteur, erinnert Markus Rehm sich gerne. Dieser hatte über den Newcomer in Sachen elektronische Schaltungen einen kurzen Bericht geschrieben. So kam der erste Kundenkontakt zustande.

Heute ist Markus Rehm in der Lage, dass er keine aufwendige Akquise mehr betreiben muss. Man kennt ihn in der Szene als „den Problemlöser“ und er kann sich seine Aufträge aussuchen.