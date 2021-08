VS-Villingen vor 38 Minuten

Er war Fußballer durch und durch: José Garcia, beliebt und respektiert bei vielen Jugendlichen, ist 71-jährig in Villingen gestorben

„Mein Mann hat immer gesagt, er ist froh, dass ihn seine Eltern nach Deutschland gebracht haben. Er wollte auch im Rentenalter hierbleiben, hat so viele Jahre in Villingen gelebt“, sagt Witwe Maria Garcia. Der Schwarzwald sei zu seiner Heimat geworden. Ein Nachruf auf einen leidenschaftlichen Jugendtrainer, der sich Jahrzehnte für junge Menschen engagierte – und bei ihnen als derjenige in Erinnerung bleiben wird, der auf seinem Fahrrad die Sportplätze angesteuert hat, um einfach nur mitzuspielen.