Urs Grospitz, das ist ein Name, den man kennt, wenn man sich für Zeitmesser aller Art und insbesondere für die technischen Details und das besondere Design von außergewöhnlichen Uhren begeistert. Urs Grospitz ist einer der letzten Uhrmacher, die diesen Beruf von der Pike auf gelernt haben.

Am Anfang war die Leidenschaft für Uhren aller Art, allerdings war es die Leidenschaft des Vaters, der damals extra einen Kurs bei der VHS belegt hatte, weil er wissen wollte, wie man diese technischen Meisterwerke, die Uhren von jeher für ihn waren, reparieren kann, erzählt der 43-jährige. Als 18-Jähriger, der 1997 gerade an den Schwenninger Deutenbergschulen seinen Realschulabschluss absolviert hatte, wusste Grospitz noch nicht so richtig, wo die Reise beruflich hingehen sollte. Das sollte sich schlagartig ändern. „Ich bin einfach mal zu diesem Volkshochschulkurs mitgegangen, eigentlich nur, um zuzuschauen und als Zeitvertreib, und schon hatte es mich gepackt“, erzählt der gelernte Uhrmacher und sagt, „dass mich die filigrane Technik und die Zuverlässigkeit dieser Materie sofort begeistert hat.“ Weiter erzählt er von der Ausbildung an der Schwenninger Feintechnikschule und dass dann die Fächer Mathe, Zahnradberechnung, Materialkunde sowie Konstruktionszeichnungen zum täglichen Brot gehörten.

Nach drei Jahren schloss Grospitz die Ausbildung zum Uhrmachergesellen ab. Viel Zeit für eine Planung des weiteren beruflichen Weges blieb dem jetzt staatlich geprüften Uhrmacher nicht, denn vom Studium weg habe ihn ein Juwelier aus der Bodenseeregion engagiert und er musste eine Filiale leiten. So ins kalte Wasser geworfen, durfte sich der frisch gebackene Uhrmacher an vielen Zeitmessern versuchen und durch viele Herausforderungen dazulernen. „Wir waren damals nur zwölf Auszubildende, die aus ganz Deutschland kamen“, erzählt Grospitz. „Ich repariere heute alles – außer Kirchturmuhren“, bekennt er und erklärt, dass man dafür noch einmal eine andere Ausbildung benötige.

In die berufliche Selbstständigkeit fand Grospitz, als er 2004 vom Schwenninger Uhrmacher Helmuth Kübler dessen Geschäft übernehmen konnte. Künftig gehörten Uhren der Marken Breitling, Rolex und Co. zu seinem täglichen Geschäft, Stand- und Wanduhren repariert Grospitz genauso gern wie ausgefallene Modelle und teure Einzelstücke. Besonders ganz alte Uhren haben es ihm angetan. „Die Zahnräder haben sich schon immer gedreht“, gern überarbeitet er immer mal wieder ein altes Gehäuse, poliert Macken raus oder lasert einzelne Teile. Manchmal ist es auch notwendig, spezielle Teile neu anzufertigen und Zahnräder zu ersetzen. In einer Glasvitrine, die im Eingangsbereich seines kleinen Ladens mit Werkstatt in der Schützenstraße steht, kann man einige alte Schätze bewundern. „Wir machen grundsätzlich alles und ich schicke niemanden weg, der mit seiner Uhr zu mir kommt.“ Dazu gehöre natürlich auch der Batteriewechsel oder das neue Lederarmband. Zuständig für ihn ist die Fachinnung für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik in Konstanz. Grospitz‘ Kundschaft kommt aus ganz Deutschland und in Kreisen von Uhrenkennern und Liebhabern reicht man seinen Namen gern weiter.