Dietmar Seemann ist das, was man einen echten Villinger nennt. Er kennt die Originale der Fasnet und Persönlichkeiten der Stadt. Als Urenkel des letzten Villinger Herters Nikolaus Seemann gehört er mit seiner Familie zur Stadtgeschichte. Bis 1884 hat sein Urgroßvater entsprechend dem alten Gelübde am Weihnachtsabend das Herterhorn geblasen. Mit anderen Familien der Herterhornbläser setzte Dietmar Seemann diese Tradition bis in die achtziger Jahre fort. Am heutigen Samstag feiert er seinen achtzigsten Geburtstag.

Aufgewachsen im Krawazi, in der Gerberstraße und als Gründungsmitglied der Guggemusik Alte Kanne, hat Dietmar Seemann die Fasnet gelebt. Dennoch hat er ein Faible für Norddeutschland. Ein Leuchtturm auf dem Wohnzimmerschrank erinnert den ehemaligen Marinesoldaten an seinen Einsatz auf Borkum zur Beobachtung des militärischen Schiffsverkehrs. Bis zu seinem zehnten Lebensjahr wuchs Seemann mit zwei Brüdern und einer Schwester in der Gerberstraße auf. Schmunzelnd erinnert er sich daran, wie sich die Kinder vor dem „Alagefurz“ versteckten, der für Recht und Ordnung in den städtischen Anlagen sorgte.

Mit dem Umzug in die Goldenbühlstraße begann ein Leben, in dem Dietmar Seemann gegen viele Widerstände seinen eigenen Weg gegangen ist. Bei einem zweijährigen beruflichen Aufenthalt in Mönchengladbach lernte der Villinger Fastnachter den rheinischen Karneval kennen. „Da wurde mir plötzlich die Krawatte abgeschnitten“, erinnert er sich an die dortige Weiberfastnacht. Zurückgekehrt nach Villingen, übernahm Dietmar Seemann einen Filialbetrieb innerhalb des mittlerweile auf 600 Mitarbeiter angewachsenen Familienunternehmens. Hier lernte er auch seine Ehefrau Marianne kennen, die als Chefsekretärin für einen der Prokuristen tätig war. Die Söhne Markus und Christian vervollständigten das Familienglück. Anfang der achtziger Jahre wechselte der Autofan in die Autobranche und übernahm die Shell-Tankstelle im Kurgebiet.

Heute lebt der Ruheständler mit seiner Frau in Marbach im Haus seines Sohnes Markus. Er pflegt Garten und genießt das Zusammensein mit der Familie. „Die Erfüllung im Leben sind die Söhne und Enkel“, sagt er. Seinen Geburtstag feiert er im engsten Familienkreis im Restaurant Lorettohöhe. Sein Wunsch? „Gesundheit – für mich und meine Frau.“