von Roland Dürrhammer

„So schwer es in dieser Zeit auch ist, unsere Kirche soll ein Ort sein, aus dem Sie Hoffnung und Ruhe mitnehmen können, und die Kirche steht für alle offen“, heißt es auf der Homepage der Pfarrei St. Bruder Klaus. Trotz eingeschränkter Gottesdienstzeiten nutzen viele Gläubige die Stille in der Kirche für ein Gebet, einen Gedanken an verstorbene Angehörige, Freunde und Bekannte. Die Gemeinde tut alles dafür, dass dies unter Einhaltung aller Vorgaben noch möglich ist.

Pure Zerstörungswut

Diese Ruhe wurde unlängst in einer Art gestört, die das Gemeindeteam von St. Bruder Klaus fassungslos dastehen lässt. Kein Böse-Buben-Streich, sondern pure Zerstörungswut hat das Gotteshaus getroffen.

Zerstörungswut: Mit großer Wucht wurde ein Stein gegen das Glaselement des Altarraums geworfen und verursachte ein Loch in dem rund zehn Zentimeter dickem Glas. | Bild: Roland Dürrhammer

Fäkalien und leere Alkoholflaschen

Was die Sekretärin der Pfarrei, Stefanie Münch, im Hof vor dem Pfarrbüro am Morgen vorfand, war schlicht abstoßend, ja ekelhaft. Leere Alkoholflaschen, Essensreste, Zigarettenreste, Müll und abgebrannte Opferkerzen aus der Pfarrkirche zeugten von einem Partygelage, in dem idyllischen, kaum einsehbaren Hof, rund um den Eingang zur Sakristei. „Es wurde uriniert, gekotet, und auch direkt vor der Eingangstür zum Büro lag ein Kothaufen“, schildert Münch die Sachlage. Sie wolle nicht darüber nachdenken, ob da noch mehr oder noch Schlimmeres kommen könnte.

Zigarettenreste im Weihwasserbehälter

In der Kirche fanden sich Zigarettenreste im Behälter für das Weihwasser, zahlreiche Opferkerzen wurden entwendet. „Da gehört schon etwas dazu, wenn man in die Kirche geht und im Weihwasserkessel die Zigarette ausdrückt“, entsetzt sich Uschi Warrle, Sprecherin des Gemeindeteams.

Uschi Warrle, Sprecherin des Gemeindeteams von St. Bruder Klaus, zeigt den Stein, mit dem gegen das Glaselement der Kirche geworfen wurde. | Bild: Roland Dürrhammer

Die Pfarrei Bruder Klaus 1964 wurde die Pfarrgemeinde St. Bruder Klaus gegründet und gehört seit 2012 zur Stadtseelsorgeeinheit Villingen. Der zentrale Versammlungsort ist die Kirche und das Gemeindehaus im Goldenbühl. Seit 1980 besteht der Gemeindestützpunkt „Arche“ in der Wöschhalde, eine Begegnungsstätte vor allem für die Bewohner in den Gebieten Haslach, und Wöschhalde. Ein zwölfköpfiges Gemeindeteam kümmert sich um das Gemeindeleben mit 3370 Mitgliedern.

Warrle zeigt zudem den Stein, der mit großer Wucht von außen gegen die Glasbetonelemente im Altarraum geworfen wurde und ein Loch in dem gut zehn Zentimeter dickem Glas verursachte. „Mit einem Stein derart gegen die Glasbausteine zu werfen ist kein Streich mehr und geht richtig in Richtung Sachbeschädigung“, sagt Hausmeister Volker Burger. Er hatte die unleidige Aufgabe, die Verunreinigungen mit zu beseitigen. Auch rund um den angrenzenden Kindergarten häufen die Verunreinigungen durch Müll und Glasscherben.

Inzwischen ist hier alles gereinigt worden. Unbekannte hatten nach einem Partygelage rund um die Sakristei und das Pfarrbüro St. Bruder Klaus ekelhafte Verunreinigungen sowie Verschmutzungen und Opferkerzendiebstähle in der Kirche angerichtet. | Bild: Roland Dürrhammer

„Wer macht so etwas und was treibt sie an?“, fragen sich die Verantwortlichen. Das ganze Geschehen wurde bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Gegend um die Kirche soll nun regelmäßig durch die Polizei bestreift werden. „Wir wünschen uns, dass Anwohner und vorbeigehende Menschen sensibler reagieren, wenn sie etwas derartiges feststellen“, so Warrle. Nicht eingreifen, aber die Polizei informieren, das würde schon helfen.

Trotz der Umstände wird versucht, die Kirche von morgens 7 Uhr bis abends 16.30 Uhr offen zu halten. „Wenn das so weitergeht, müssen wir uns überlegen, ob wir die Kirche noch offen halten können“, sagt Münch. Ein Schließung wäre für viele Menschen ein sehr schwerer Einschnitt.