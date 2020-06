von sk

Am Mittwochmittag wurden dem Polizeirevier Villingen zwei Anrufe von sogenannten Enkeltrick-Betrügern gemeldet. Eine unbekannte, der Stimme nach jüngere Frau, gab sich gegenüber den Geschädigten als Familienangehörige aus und versuchte, durch eine geschickte Befragung das Vertrauen der Angerufenen zu erlangen und sie in ein Gespräch zu verwickeln, berichtet die Polizei. In beiden Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsabsichten und legten auf. Somit entstand zumindest in den der Polizei bekannten zwei Fällen kein finanzieller Schaden.

Informationen zu der Betrugsmasche finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Wichtig in diesem Zusammenhang sei, im Familien- und Bekanntenkreis insbesondere ältere Mitmenschen über die perfiden Vorgehensweisen der Betrüger aufzuklären, so die Polizei. Nur das Wissen um die Betrugsmaschen könne wirksam vor finanziellem Schaden schützen.