Wohnen in Deutschland wird immer teurer. Die Sanierungspläne der Bundesregierung und der EU zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden macht vielen Hausbesitzern – und vor allem denen, die es werden wollen – große Sorgen.

Auch Menschen die in Miete wohnen, haben Angst vor einer Explosion der Mietkosten, denn für sämtliche Wohngebäude soll bis spätestens 2033 eine Energieeffizienzklasse „D“ erreicht werden. Neubauten sollen bereits ab 2028 keine zusätzlichen Treibhausgase mehr ausstoßen dürfen.

Nach Plänen der EU, die Hauptinitiatorin der neuen Gebäuderichtlinien ist, soll Europa bis 2050 zum „klimaneutralen Kontinent“ werden. Der SÜDKURIER hat sich in Villingen umgehört, was die Menschen in der Region denken:

Denise Buldur ist entsetzt

„Es wird schlussendlich gerade alles wieder auf die Bürger abgewälzt“, sagt Denise Buldur aus Villingen und fügt hinzu: „Ich bin ehrlich gesagt entsetzt über die Lage des Deutschen Wohnungsmarktes allgemein und finde, der Staat muss hier dringend handeln, anstatt den Menschen noch mehr Kosten aufzubürden.“

Denise Buldur aus Villingen | Bild: Dominik Zahorka

Sie habe mit ihrem kleinen Sohn längere Zeit in der Türkei gelebt und sei bei ihrer Rückkehr regelrecht erschrocken über die hiesige Wohnungssituation. Diese Probleme würden sich durch die neuen Gebäuderichtlinien noch einmal massiv verschärfen.

Gebäude-Energieeffizienzklasse D Die Gebäudeenergieeffizienzklasse D in Deutschland bedeutet, dass der spezifische Energieverbrauch des Gebäudes zwischen 100 und 130 kWh/m²a liegen muss. Der Energieverbrauch wird anhand eines Energieausweises berechnet, der auch Informationen zu energetischen Schwachstellen und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz enthält.

Anita Engelskirchen ist gespannt

Dieser Meinung ist auch Anita Engelskirchen aus Villingen: „Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, gerade weil ich in Miete wohne und nicht weiß, was da zukünftig an Kosten auf mich zukommen“, sagt sie.

Anita Engelskirchen aus Villingen | Bild: Dominik Zahorka

Großes Vertrauen in die Regierung habe sie nicht, dass die Mehrkosten für die Normalbürger schließlich durch ein wirklich funktionierendes Subventionsprogramm abgefedert werden könnten: „Aber wer kann das schon voraussagen, wir werden sehen, was die Zukunft bringt“, sagt sie lächelnd.

Regina Haase hat keine Angst

„Ich denke, die neuen Gebäuderichtlinien sind absolut vorausschauend und auch dringend notwendig“, sagt Regina Haase aus Korntal-Münchingen. Allerdings könne man nicht bei jeder Immobilie den gleichen Maßstab anwenden, gerade auch weil Wärmepumpen nicht überall eingebaut werden könnten.

Regina Haase aus Korntal-Münchingen | Bild: Dominik Zahorka

„Ich denke die Menschen müssen Mehrkosten zugunsten der Energiewende einfach hinnehmen, und in den sauren Apfel beißen.“ Aus diesem Grund habe sie persönlich auch keine große Angst vor steigenden Mietkosten.

Claus-Heinrich Falge ist einverstanden mit Plänen

„Wie ich gehört habe, betrifft das nur die Neubauten. In sofern bin ich voll damit einverstanden“, sagt Claus-Heinrich Falge aus Tübingen. Er habe zwar in seiner Doppelhaushälfte eine etwa 20 Jahre alte Ölheizung verbaut, denke aber, dass man den Schritt zur Energieeffizienz zum Wohle der Umwelt dringend gehen sollte.

Claus-Heinrich Falge aus Tübingen | Bild: Dominik Zahorka

„Irgendwann müssen wir die Klimakrise ja mal angehen, ständig dagegen zu schießen und Panik zu verbreitend ist sicher nicht zielführend“, sagt Falge. Eine soziale Abfederung der Mehrkosten sei natürlich unumgänglich und man höre ja schon jetzt von einer 40-prozentigen Förderung für Wärmepumpen und ähnlichen Plänen der Regierung.

Daniel Glasmann will vernünftige Umsetzung

Derselben Meinung ist Daniel Glasmann aus Tennenbronn: „Es ist dringend notwendig, dass wir etwas für die Natur und den Klimaschutz tun und nicht immer nur reden, sondern auch zeitnah handeln“, betont er.

Daniel Glasmann aus Tennenbronn | Bild: Dominik Zahorka

Natürlich sollte das Ganze sozial ausgewogen sein und Eigentümer wie ihn nicht überfordern. Dies könnte jedoch viel eher mit einer vernünftigen Umsetzung inklusive Übergangsfristen und Härtefallregelungen erreicht werden, als über Subventionen, so Glasmann.

Alexander Lehmann findet Überlegungen seltsam

„Ich finde die momentanen Überlegungen der Regierung ziemlich seltsam“, sagt Alexander Lehmann aus Villingen.

Alexander Lehmann aus Villingen | Bild: Dominik Zahorka

Bis zum Ukrainekrieg seien Gasheizungen vom Staat besonders empfohlen und gefördert worden und nun mute man den Bürgern plötzlich riesige Belastungen zu. „Der Staat muss hier auf jeden Fall stark subventionieren, damit niemand auf der Strecke bleibt“, erklärt Lehmann.