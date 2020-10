von Birgit Heinig

Der Schwimm-Club Villingen tagte in der Turnhalle der Karl-Brachat-Realschule. Vorsitzender Michael Müller ließ das Berichtsjahr Revue passieren, in dem sich die Mitgliederzahl trotz begrenzter Wasserkapazitäten um 30 auf 409 erhöht hatte. Sportliche Erfolge gab es 2019 auf Bezirks-, Baden-, süddeutscher und deutscher Ebene. Doch die Trainer merkten an, dass es immer schwieriger werde, auf Landes- und Bundesebene vorne mitzuschwimmen. Den Vergleich mit Vereinen aus Leistungszentren wie Freiburg oder Heidelberg brauche die hervorragende Arbeit im SCV dennoch nicht zu scheuen. Damit nicht genug, steht das Jugendgremium parat, um auch außerhalb des Beckens für Spaß zu sorgen.

2020 stand für den SCV ab dem 16. März alles still. Seit wenigen Tagen werden von der ersten Mannschaft wieder Wettkämpfe besucht. Das traditionelle Weihnachtsschwimmen am 29. November im Villinger Hallenbad ist geplant, ein Hygienekonzept in Arbeit.

Weniger Training für den Nachwuchs

Seit Ende der Sommerferien konnte der Trainingsbetrieb in den Hallen wieder aufgenommen werden, allerdings mit Einschränkungen. So sind maximal sechs Schwimmer pro Bahn erlaubt, was eine Teilung der Gruppen nötig machte. Obwohl es zusätzliche Ausweichzeiten gab, bedeute das für einige Kinder und Jugendliche weniger Training, bedauert Fabian.

Treue Mitglieder ausgezeichnet

Laut Kassiererin Daliah Kiefer-Grzan steht der Verein auch mit Corona auf soliden Beinen. Im Amt bestätigt wurden Yvonne Arno als Vize-Vorsitzende, Alex Ulrich als Abteilungsleiter Schwimmen, Maren Blessing als Schriftführerin und Pressewartin, Heike Haas als Jugendbeauftragte. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Sylvia Hohenhaus zum Ehrenmitglied ernannt. Seit 25 Jahren dabei sind Diana, Eva und Hermann Matt, Daniel Gleichner und Julia Gapp. Vor zehn Jahren traten Inge, Maike, Sabine und Markus Wagner, Sebastian Sommer, Grit Müller, Amy, Rachel, Ulrich und Nicole Meinicke, Daniel Grkovic, Familie Kneer mit Sophia, Amelie, Diane, Erika und Wolfgang, Jonas Wildpreth, Frank Sohr und Melina Wiesiolek dem Verein bei.