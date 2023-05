Kostenloses WLAN für alle soll es schon bald auch in der Villinger Innenstadt geben. Wenn alles glatt läuft, könnte der Surf-Spaß für jedermann schon Ende Mai starten, sagt Stadt-Pressesprecherin Madlen Falke.

Das öffentliche WLAN ist Teil des Projekts VS!Digital, das Villingen-Schwenningens Weg zur Smart City aufzeigt. Dass das freie Netz zu den großen Wünschen der Einwohner an eine digitale Stadt gehört, hatte sich schon bei einer Bürgerbefragung im Jahr 2021 gezeigt.

Sieben Leuchten warten auf den Start

Die Realisierung in Villingen hatte sich jedoch zuletzt verzögert. Während in Schwenningen rund um den Marktplatz schon drei WLAN-Leuchten in Betrieb sind – die erste seit 2021 – kann in Villingen noch nicht losgesurft werden ins weltweite Datennetz.

Ursprünglich war dies für Anfang des Jahres vorgesehen. In den vier großen Innenstadt-Straßen sind zwar ebenfalls schon sieben solcher Leuchten installiert, sie warten aber weiter auf ihren Einsatz.

Das WLAN aus der Straßenlaterne Im Kopf der Straßenleuchte ist ein Set aus Router, Antenne und Batteriespeicher verbaut. Dass es sich um keine ganz normale Straßenleuchte handelt, ist von außen kaum zu erkennen, da die Hardware perfekt hineinpasst. Lediglich zwei kurze Antennen oben sind von außen sichtbar.

Weshalb Villingen hinterherhinkt

Doch warum klappt in V nicht, was in S schon längst läuft? „Die Leuchten können erst in Betrieb gehen, sobald das Glasfasernetz hier in Betrieb genommen wurde“, erklärt Madlen Falke. Dabei habe es zuletzt technische Schwierigkeiten gegeben.

Aktuell werde aber gerade die Glasfaser eingeblasen, sodass die Stadtverwaltung laut Falke mit einem Start fürs freie WLAN noch Ende Mai oder Anfang Juni rechnet.

Nur zwei kleine Antennen zeigen es: Diese Leuchte in Schwenningen ist keine ganz normale Straßenlaterne. | Bild: Falke, Madlen

Darauf freut sich unter anderem auch Citymanager Thomas Herr. „Wir finden es gut, wenn das kommt und weiter ausgebaut wird“, sagt der Mann, der auch für die Vermarktung der Doppelstadt zuständig ist. Immerhin ist freies WLAN in den Innenstädten auch dafür ein schöner Pluspunkt.

Und außerhalb der Innenstädte?

Ob der freie Zugang zum Datennetz noch weiter ausgebaut wird, steht derzeit noch nicht fest, so Madlen Falke. „Da die Leuchten in der Regel einen direkten Glasfaseranschluss benötigen, werden die Ausbauprojekte des Zweckverbands Breitbandversorgung zukünftig auch dahingehend geprüft, ob sich das WLAN-Leuchten-Netz im Zuge der Baumaßnahmen sinnvoll und wirtschaftlich erweitern lässt.“

Ein Ausbau außerhalb der Innenstädte, möglicherweise sogar stadtweit, sei allerdings zumindest derzeit nicht geplant, sagt die Stadt-Sprecherin.