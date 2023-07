Der Ausbau des 630 Meter langen Radweges, eine Gemeinschaftsmaßnahme des Schwarzwald-Baar-Kreises und der Stadt Villingen-Schwenningen zwischen Rietheim und Marbach ist abgeschlossen und wurde am Montag, 3. Juli, von Landrat Sven Hinterseh und Oberbürgermeister Jürgen Roth offiziell freigegeben.

Jetzt gibt es eine drei Meter breite Brücke

Im Zuge der Verbreiterung des Radweges auf drei Meter wurde auch eine neue Radwegbrücke eingebaut. Neben den Landtagsabgeordneten Martina Braun und Guido Wolf, waren Bürgermeister Detlev Bührer, die Ortsvorsteher von Marbach und Rietheim, Diana Kern-Epple und Bernd Bucher sowie Ortschaftsräte beider Gemeinden, Gemeinderatsmitglieder und die am Bau beteiligten Firmen und Planer bei der Eröffnung dabei.

Hier sind viele Radler unterwegs

„Der Radweg gehört zu den meistfrequentierten Strecken im Schwarzwald-Baar-Kreis und der Ausbau war hinsichtlich der Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer und Fußgänger wichtig“, so Hinterseh, der selbst mit dem Fahrrad gekommen ist.

Der Begegnungsverkehr gerade im engen Brückenbereich sei bisher sehr gefährlich gewesen. „Die Stecke ist eine kurze, aber wichtige Verbindung im Alltagsradverkehr und verbindet nicht nur Marbach und Rietheim, sondern auch Villingen und Schwenningen sowie die Radwege nach Bad Dürrheim und Donaueschingen“, betont Hinterseh.

Freie und sichere Fahrt für den Radfahrverkehr heißt es seit Montanmittag auf dem neu ausgebauten Radweg zwischen Marbach und Rietheim. | Bild: Roland Dürrhammer

Die Projektdaten Die Radweglänge beträgt 630 Meter. Die neue Radwegbrücke ist 14 Meter lang, drei Meter breit und wiegt 50 Tonnen. Die Gesamtkosten des Projektes betragen 1,235 Millionen Euro. Der Bund und das Land Baden-Württemberg haben das Projekt mit 1,070 Millionen Euro gefördert. Die Kosten für den Schwarzwald-Baar-Kreis und die Stadt Villingen-Schwenningen betragen jeweils zirka 100.000 Euro.

Jetzt ohne große Umwege

Während am Montagmittag der Radweg (rechts) zwischen Marbach und Rietheim eröffnet wurde, müssen sich die Autofahrer noch etwas gedulden. Ab Donnerstag oder Freitag soll auch die Kreuzung Richtung Villingen freigegeben werden. | Bild: Roland Dürrhammer

„Die Eröffnung heute ist ein wichtiges Ereignis und wir haben hier eine hochmoderne Trasse erhalten, die die umliegenden Städte lückenlos und ohne Umwege verbindet“, sagt Oberbürgermeister Jürgen Roth, der sich wie Hinterseh für die tolle Teamleistung der am Bau beteiligten Firmen und Planer bedankte. Man dürfe es nicht unterschätzen, wie stark der Radweg angenommen werde.

Viele Fragen waren offen

„Nach den ersten Planungen 2021 gab es vielen Fragen, die im Gemeinderat mehrfach rege diskutiert wurden“, erinnert Roth. Ein spezieller Dank von Hinterseh ging in Richtung Bund und dem Land Baden-Württemberg für die hohe Förderquote für das 1,235 Millionen Euro für das Projekt.

Straße noch bis Donnerstag gesperrt

Für die Radfahrer und Radfahrerinnen heißt es jetzt „Freie Fahrt“, doch die Autofahrer, die in Richtung Villingen abbiegen wollen, oder die von Villingen kommen, müssen sich noch etwas gedulden. „Voraussichtlich am Donnerstag oder Freitag kann die Straße wieder freigegeben werden“, kündigt Roth an.

Hier sehen Sie, wie die Brücke eingebaut worden ist.