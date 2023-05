Für viele Menschen, gerade Familien, sind die Pfingstferien Hauptreisezeit. Meistens sind die Preise noch etwas günstiger und viele Urlaubsziele sind noch nicht so überlaufen. Der SÜDKURIER hat sich in der Innenstadt umgehört, wo es Doppelstädter hinzieht.

Britta Schneider möchte mit der Familie an den Bodensee fahren. | Bild: Susanne Rothweiler

Britta Schneider aus dem Brigachtal hat an den Pfingstfeiertagen frei. Sie hofft auf schönes Wetter, damit sie mit der Familie an den Bodensee fahren kann. Dort möchte die 49-Jährige in Radolfzell einen Badetag einlegen.

Student Niklas Koscins freut sich auf seine Familie. | Bild: Susanne Rothweiler

Niklas Koscins ist 22 Jahre alt und studiert in Schwenningen. Die Pfingstferien nutzt er um mit einer Freundin in die Heimat zu seinen Eltern nach Wuppertal zu fahren. Er besucht die Familie und macht eine Party, bei der gegrillt wird. Er wird das Beisammensein und das schöne Wetter genießen.

Heidrun Tribukait arbeitet über Pfingsten auf der Entbindungsstation. | Bild: Susanne Rothweiler

Heidrun Tribukait ist Kinderkrankenschwester auf der Entbindungsstation im Klinikum. Sie hat an den Feiertagen Dienst. Die 55-Jährige Villingerin plant, nach Pfingsten ins Schwimmbad zu gehen, Rad zu fahren oder einen Ausflug an den Bodensee zu unternehmen. Dann natürlich mit dem Zug.“ Die ganze Familie hat kein Auto, sondern benutzt nur öffentliche Verkehrsmittel“, so Tribukait.

Joachim Lichtblau aus Villingen liebt Frankreich und gutes Essen. | Bild: Susanne Rothweiler

Joachim Lichtblau fährt an Pfingsten für eine gute Woche in die Camargue nach Saintes-Maries-de-la-Mer. Dort kauft er auf dem Markt „Wurst, Käse und die Oliven sind auch sehr gut!“ Neben den kulinarischen Genüssen liebt der 76-Jährige in Frankreich die Spaziergänge mit seiner Frau und den zwei Hunden.

Lilli Epp geht mit der Familie in den Pfingst-Gottesdienst. | Bild: Susanne Rothweiler

Lilli Epp aus Unterkirnach geht direkt an Pfingsten mit der ganzen Familie in die Kirche. Danach kommen noch weitere Familienmitglieder und die Epps genießen den Tag zusammen im Garten. Darauf freut sich der Mann der 34-Jährigen und backt für alle Pizza im Spezial-Grill. In den Ferien wird die Familie laufen gehen und mit den Kindern Spielplätze wie dem im Tatzmania in Löffingen besuchen.

Achmet Ankwarit chillt mit Freunden. | Bild: Susanne Rothweiler

Achmet Ankwarit wohnt in Villingen und macht in Schwenningen eine Ausbildung zum Systemelektroniker. Er hat nur an den Feiertagen frei. Diese haben für ihn keine religiöse Bedeutung. Für die drei Tage fährt er nicht weg, sondern chillt hier in der Umgebung mit Freunden. Er hat vor, Fahrrad zu fahren und ins Schwimmbad zu gehen.

Uschi Ott freut sich aufs Wandern mit dem Schwarzwaldverein. | Bild: Susanne Rothweiler

Uschi Ott hat einiges zu tun in den Ferien. Sie ist Lehrerin in Schramberg an den beruflichen Schulen und muss jede Menge Prüfungen korrigieren. Doch am Pfingstmontag belohnt sich die 60-Jährige und geht mit dem Schwarzwaldverein den „Drei-Dörfer-Rundweg“ auf dem großen Heuberg abwandern. „Wandern ist immer schön!“, freut sich Ott. Wenn alle Prüfungen bewertet sind, geht die Villingerin mit einer Freundin noch fünf Tage nach Amsterdam.

Mustafa Khalil, Inhaber des Eiscafés Dolce Vita erwartet an Pfingsten einen Gästeansturm. | Bild: Susanne Rothweiler

Mustafa Khalil, Inhaber der Eisdiele Dolce Vita, hat arbeitsreiche Tage vor sich. Für den erwarteten Ansturm an den sonnigen Pfingsttagen fehlt es ihm noch an ein paar fleißigen Helfern, deshalb packt die ganze Familie mit an. An Freizeit kann der 48-Jährige nicht denken, da er keinen Ruhetag hat.

Was sagen die Reisebüros zu den beliebtesten Reisezielen

Das Team vom Reisebüro „Übersee“ bemerkt, dass es weniger Last-Minute-Bucher gäbe. Die meisten Reiselustigen hätten schon die Frühbucher-Angebote genutzt, da diese günstiger seien. Grundsätzlich sind die Preise zum Vorjahr zwischen 20 und 30 Prozent gestiegen. Das macht sich vor allem bei Familien bemerkbar. Top Trend seien immer noch die Türkei und Mallorca. Ob ein Familienaufenthalt im Schwarzwald günstiger ist als ein Türkeiurlaub können die Reiseexpertinnen nicht pauschal bestätigen.



Auch bei Sarah Stöcker vom Reisebüro Fernweh ist das Top 1 Ziel die Türkei. Das liegt daran, dass das Land zur Zeit wettertechnisch besser sei als Mallorca. Nach der Corona-Zeit gab es im Reisebüro eine extreme Nachfrage. Doch auch hier haben die meisten Reisehungrigen im Januar und Februar gebucht und die Frühbucherrabatte in Anspruch genommen.

Viele Familien hätten für die Pfingstferien gebucht, da diese Reise-Zeit etwas günstiger sei als der Sommer. Generell seien die Preise deutlich gestiegen. Das liege unter anderem auch an den gestiegenen Kerosin- und Lebensmittelpreisen. Viele Reisebürokunden bevorzugen all Inclusive Angebote, da diese alle Kosten enthalten würden und nicht noch zusätzliche Kosten wie zum Beispiel Sonnenliegen, Schirme, Kurtaxe und Getränke on top kämen.