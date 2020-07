von Tobias Lange

Es schnurrt wieder im Riet. Nach gut einem Jahr Renovierung hat die Katzenmusik am Freitag ihr lang ersehntes Vereinslokal am Romäusturm eröffnet. Zum letzten Mal empfing der Verein während der Fastnacht Gäste in ihrem damals noch nicht ganz fertigem Stüble. Nun hängen die letzten Dekorationen.

VS-Villingen Ende einer jahrelangen Suche: Die Villinger Katzenmusik hat endlich ein neues Vereinslokal – wie es aussieht, wann es geöffnet hat und wer für die Narren weichen musste Das könnte Sie auch interessieren

Somit endet die rund sechs Jahre dauernde Odyssee, die mit der Aufgabe des Katzenstübles über dem Café Raben in der Oberen Straße begann. Seitdem suchte der Verein in zähen Verhandlungen mit Ex-OB Rupert Kubon nach einer neuen Bleibe. Am Ende war es dessen Nachfolger Jürgen Roth, der der Suche ein glückliche Ende setzte. „Es ging alles sehr schnell“, sagt Vereinsvorsitzender Dominik Schaaf. Niemand habe damit gerechnet, dass der Verein in der Generalversammlung die Zusage für das Stüble bekommt. „Das hat uns ins kalte Wasser geworfen.“

Mit Maske kümmert sich Beatrix Pfundstein am ersten Tag der Wiedereröffnung um die Gäste des Vereinslokals. | Bild: Lange, Tobias

Denn die Renovierung des Gebäudes war für den Verein keine einfache Aufgabe. „Das war eine harte Nummer für uns“, sagt Schaaf rückblickend. Neue Wände, eine neue Toiletteneinrichtung, Mobiliar und Technik gehörten zu den vielen Aufgaben, die zu erledigen waren. Dann kam Corona und sorgte dafür, das der Zeitplan mehrere Wochen nach hinten verschoben werden musste. „Wir waren die letzten Wochen Tag und Nacht beschäftigt“, sagt Schaaf. „Wir sind knapp zur Eröffnung fertig geworden.“

Auch der Generalfeldmarschall ist als Gemälde verewigt. | Bild: Lange, Tobias

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Hinter der unscheinbaren Fassade erwartet die Gäste eine geräumige Stube mit hellen Farben und durchdachter Deko. „Uns war es wichtig, das Augenzwinkern einzubauen“, sagt Dominik Schaaf. Dafür haben sie die heimische Fotografin Johanna Haag mit ins Boot geholt, die die Hauptfiguren der Katzenmusik in ein neues, humorvolles Licht gerückt hat.

Damit nichts daneben geht: Der Kater wacht in der Herrentoilette über die Gäste. | Bild: Lange, Tobias

So blickt in der Herrentoilette der Kater über die Kabinenwand. Vor den Toiletten warten Kater und Katze in sinnlicher Umarmung. Und im Gästeraum thront der Generalfeldmarschall in Rocker-Pose.

Beim Toilettengang überraschen die Gäste Kater und Katzenmutter in liebevoller Umarmung – festgehalten von Fotografin Johanna Haag. | Bild: Lange, Tobias

Zur Normalität zurückkehren kann die Katzenmusik noch nicht. Für ihr Stüble gelten die selben Corona-Auflagen wie in anderen Gaststätten. Das bedeutet Maskenpflicht für das Personal, Desinfektionsmöglichkeiten für die Gäste und Datenerfassung. Der Gang auf die Toilette wird über eine Art Ampelregelung geregelt, erklärt Dominik Schaaf. Erst wenn der Gast wieder an seinem Platz ist, ist der nächste an der Reihe. „Es ist nicht schön, aber es ist machbar“, so der Vereinsvorsitzende. Glück hat der Verein hingegen mit der Größe des Gästeraums. So konnten die Tische auseinandergezogen werden und kein Platz ging verloren. Das Stüble schließen und abwarten ist hingegen keine Alternative. „Wir brauchen die Einnahmen“, so Schaaf. Denn der letzte Finanzierungsabschnitt – gut ein Drittel der Gesamtkosten – läuft noch. „Wir hoffen auf Spendenbereitschaft und auf viele neugierige Besucher.“

Ein heller, geräumiger Gastraum erwartet die Besucher der Vereinslokals Zur hoorige Katz. Noch sind viele Stühle leer. Das soll sich bald ändern. | Bild: Lange, Tobias