Die ganze Nacht wurde gearbeitet. Nachdem das THW die Baustellen entsprechend ausgeleuchtet hatte, gingen die Arbeiten auch in der Dunkelheit weiter. Denn – seit Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr sitzen tausende Schwenninger auf dem Trockenen und stellen fest, wie wichtig eine funktionierende Wasserversorgung ist.

Haushalte sollen im Laufe des Tages wieder mit Wasser versorgt werden

Nun die gute Nachricht der Stadtwerke. „Das beschädigte Rohrstück an der Haupteinspeiseleitung in der Salinenstraße wurde über die Nacht hinweg repariert. Derzeit wird dieser Bereich der Leitung mit Wasser befüllt und geprüft, ob die Rohrleitung dicht ist“, teilt Pressesprecherin Daniela Dietrich mit. Dies ist der Fall: Aktuell fährt bereits die Feuerwehr durch die Stadt und informiert die Bevölkerung durch Lautsprecherdurchsagen.

Nun wird das Wassernetz schrittweise wieder in Betrieb genommen. Dabei füllt sich das Wassernetz langsam“, sagt Dietrich. Das bedeutet, dass nicht alle Schwenninger zeitgleich wieder Wasser haben. Wann wieder etwas aus dem Hahn kommt, hängt davon ab, wo man wohnt. Aber: „Aktuell gehen wir davon aus, dass alle Haushalte im Laufe des Tages wieder mit Wasser versorgt werden können.“

Wasser wird mit Chlor versetzt

Wer Wasser hat, musst trotzdem noch einige Dinge beachten. Laut Informationshotline der Feuerwehr könnte das Wasser zuerst eine bräunliche Verfärbung aufweisen. Dann sollte so lange die Leitung durchgespült werden, bis das Wasser wieder kühl und klar ist. Perlatoren müssten vorher vom Wasserhahn abgeschraubt werden.

Außerdem muss das Wasser laut Stadtwerke auch noch desinfiziert werden. Dazu wird es in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises und im Rahmen der Richtlinien der Trinkwasserverordnung mit Chlor versetzt. Ein leichter Chorgeruch könne wahrnehmbar sein. „Wenn Sie das Wasser zum Verzehr verwenden, empfehlen wir es vorsorglich abzukochen.“

Gregor Gülpen, Geschäftsführer der Stadtwerke, wendet sich in einer Videobotschaft an die Schwenninger. In der Hand hält er eine Kaffeetasse, auf der steht: Das wird ein wundervoller Tag. „Das kann ich uns allen nur wünschen. Die Nacht war äußerst intensiv.“ Der Geschäftsführer dankt den „Jungs und Mädels“ die draußen waren und bis in die frühen Morgenstunden an der Schadensbehebung gearbeitet haben.

Neckarbad ist weiterhin geöffnet

Die Hauptleitung zwischen Eisstadion und Waldeck werde mit Wasser gefüllt. Außerdem sei bereits Chlor eingespeist worden. „Das Wasser riecht nach Chlor. Das ist Absicht und das wollen wir auch so“, erklärt der Geschäftsführer.

Weiterhin sei das Neckarbad geöffnet, dass die Schwenninger auf die Toilette, duschen und Zähne putzen können. „Wir hätten es auch gerne anders. Es bemühen sich im Moment wirklich alle - THW, Feuerwehr, Polizei die Stadtwerke, die Dienstleister -, dass wir so schnell wie möglich wieder Wasser bekommen.“

Zusätzliche Rohrbrüche fallen an

Es wäre allerdings falsch, konkrete Uhrzeiten zu nennen, wann welcher Stadtbereich wieder Wasser hat. „Wir haben genügend Themen mit zusätzlichen Rohrbrüchen, weil das Wassernetzwerk trocken gelaufen ist.“

Man müsse es sich wie eine Badewanne vorstellen. Der Stöpsel ist wieder drin und das Wasser aufgedreht - langsam füllt sich die Wanne wieder. „Aber das geht eben auch nicht schwallartig.“