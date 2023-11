Die Einladung zu einem bildungspolitischen Diskussionsabend bei den Kreis-Grünen kritisiert der Vorsitzende des Gesamtelternbeirates der Schulen in VS, Tino Berthold. Er wirft den Grünen vor, das falsche Thema auf die Tagesordnung zu setzen.

Anstatt sich mit der erst für 2026 vorgesehenen Einführung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in Baden-Württemberg zu beschäftigen, sollte sich die Regierungspartei besser mit dem bereits realen Lehrermangel im Schwarzwald-Baar-Kreis auseinandersetzen.

Auslöser dieser Kritik ist die Einladung der Kreis-Grünen zu einer Diskussionsrunde mit der Landtagsabgeordnete Nadyne Saint-Cast, die Sprecherin für Grundschulen in der Landtagsfraktion der Grünen. Dabei soll es um den geplanten Rechtsanspruch von Grundschülern auf Ganztagsbetreuung gehen, der ab 2026 stufenweise umgesetzt werden soll.

Größere Probleme als der Rechtsanspruch

Tino Berthold als Geladener zeigt den Grünen Grünen die kalte Schulter. Im Schwarzwald-Baar-Kreis, konstatiert er, gebe des derzeit wahrlich „viel größere Probleme“ als den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung.

Tino Berthold, der Vorsitzende des Gesamtelternbeirates VS, kritisiert die Bildungspolitik des Landes, die vor allem im Kultusministerium unter Führung der Grünen verortet ist (Archivbild aus dem April 2022). | Bild: Trippl, Norbert

Damit meint Berthold den akuten Lehrmangel an den Schulen. „In Villingen-Schwenningen und im Landkreis fehlen -zig Lehrer im Schulbetrieb“, echauffiert sich Berthold im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Schulen arbeiten am Limit

„Schulen im gesamten Bildungsbereich unserer Stadt sind unterbesetzt und arbeiten an der Grenze des Möglichen“, sagt Berthold. An vielen Bildungsstätten könne der Unterrichtsbetrieb nur noch aufrecht erhalten werden, wenn Nebenfächer entfallen und Lehrkräfte auch zur Mitversorgung einer anderen Klasse eingesetzt werden. „Dies ist keine Bildung, die ich an einer Schule in unserem Land erwarte“, wird Berthold deutlich.

Lehrermangel im Kreis Zum Schulstart im September 2023 fehlten im Schwarzwald-Baar-Kreis nach Aussage des Regierungspräsidiums 47 Lehrer. Demnach gab es 110 unbefristete Neueinstellungen und 149 Jahresverträge. Von den befristeten Stellen entfallen 16 auf Pensionäre und 114 auf Nichterfüller. Letztere sind oft Quereinsteiger und bringen nicht die fachlichen oder pädagogischen Voraussetzungen des Landes mit, sind daher formal keine Lehrer. 100 befristet angestellte Lehrkräfte wurden dauerhaft übernommen.

Sofortiges Einschreiten gefordert

Seitens der Grünen, der verantwortlichen Regierungspartei, die mit Theresa Schopper die Kultusministerin stellt, erwarte er „ein sofortiges Einschreiten“. Nötig seien Sofortmaßnahmen, um die Lehrerversorgung in den ländlichen Regionen sicherzustellen.

Theresa Schopper von Bündnis 90/Die Grünen ist Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg. Das Bild entstand im Juli 2023. | Bild: Christoph Schmidt, dpa

An Schulen in Villingen-Schwenningen würden, wie beispielsweise an der Friedensschule, sogar Jugendliche im Freiwilligen Sozialen Jahr zur Betreuung von Schulklassen eingesetzt werden, um personelle Lücken zu stopfen.

Sollen Eltern ausgegrenzt werden?

Dass die Grünen in Villingen über den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung diskutieren wollten, während sie in Stuttgart die Ausgrenzung der Eltern aus den schulinternen Prozessen bei der Einführung von Ganztagsschulen betreiben würden, ärgert Berthold ebenfalls massiv.

Den entsprechenden Vorstoß der grün-schwarzen Landesregierung, Paragraf 4a des Schulgesetztes zu ändern, wertet Berthold als Affront gegen die Elternmitbestimmung.

Die Schulkonferenz mit Vertretern der Lehrer und der Eltern künftig nur noch anzuhören und nicht mehr mitbestimmen zu lassen, „ist aus meiner Sicht ein Angriff auf unsere Landesverfassung, die den Eltern ein Mitbestimmungsrecht bei der Bildung ihrer Kinder zugesteht“.

Eigener Diskussionsabend geplant

Berthold erklärt abschließend, er wolle einen eigenen Diskussionsabend zum Thema Bildung an Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis ausrichten, um die brennenden Probleme vor zu Ort anzusprechen.

Gerne auch mit der bündnisgrünen Ministerin Theresa Schopper. Berthold: „Nur wenn wir die gegenwärtigen Probleme in den Griff bekommen ist ein Planen der Zukunft überhaupt möglich.“

Die hiesige Landtagsabgeordnete der Grünen, Martina Braun aus Furtwangen, betont, dass der Termin zur Ganztagsbetreuung schon vor längerer Zeit vom Kreisvorstand der Grünen angesetzt wurde, um dieses wichtige zu bespechen. Sie selbst habe die Bildungsexperten Nadyne Saint-Cast aus der Grünen-Fraktion für diesen Abend gewinnen können. Die Veranstaltung in Villingen bedeute aber nicht, „dass wir andere Bildungsthemen nicht beachten“, stellte Braun klar.

Martina Braun, Landtagsabgeordnete der Grünen, weist die Kritik zurück. | Bild: Dennis Williamson

Grüne verschließen sich nicht

Natürlich sei der von Berthold angesprochene Lehrermangel sehr wichtig. Dieses Thema sei aber ein landesweites und „schnelle Lösungen dazu haben wir nicht“. Ob sich mit ein paar Sofortmaßnahmen die Problematik lösen lasse, sei fraglich. Sie stehe aber mit dem Gesamtelternbeiratsvorsitzenden Tino Berthold in Kontakt und sei auch bereit, bei der Gestaltung eines weiteren Abends zum Lehrermangel mitzuwirken. Ob sie aber die Kultusministerin Theresa Schopper dafür nach VS holen könne, wie dies Berthold wünscht, „kann ich nicht versprechen“, verdeutlicht Braun.