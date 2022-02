von Roland Dürrhammer

Seit der Ankündigung einer möglichen Schließung der Dorfschulen in Tannheim, Weilersbach und Rietheim herrscht große Besorgnis und großes Unverständnis bei den Eltern, Bürgern und Ortsgremien. Die Grundschulen seien eine maßgebliche Grundlage für das Gemeindeleben, dem Zuzug junger Familien und für den Fortbestand der örtlichen Vereine.

Die Ortschaftsratssitzung am Donnerstag in Rietheim, zu der auch Bürgermeister Detlev Bührer angekündigt war, nahmen 20 Bürgerinnen und Bürger, darunter Eltern von Kindern der Grundschule sowie Elternbeiräte, zum Anlass ein Zeichen zu setzen, dass sie es nicht hinnehmen werden, dass die Grundschule Rietheim geschlossen werden soll.

„Uns war bewusst, von Bürgermeister Detlev Bührer keine Stellungnahme zu bekommen, aber wir wollten zeigen, dass das Thema nicht ohne weiteres an uns vorbeigeht und wir nicht die Füße stillhalten werden“, sagt Angela Gutenkunst vom Elternbeirat. Den Zeitpunkt für die Ankündigung einer möglichen Schulschließung hätte nicht schlechter sein können, nachdem sich bei den Eltern und Kindern während der Corona-Zeit schon so viel Frust angesammelt hätte. 48 Kinder wären von einer Schließung betroffen.

Ortsvorsteher Bernd Bucher informierte zu Beginn der Sitzung darüber, dass Bührer zum Tagesordnungspunkt Informationen über Projekte und Vorhaben des Dezernates II an der Sitzung teilnehme. Das Thema Schulschließung betreffe das Dezernat I und der Bürgermeister dürfe sich nicht zu dem offenen Verfahren äußern dürfe.

Bührer ergänzte: „Es wird ein geordnetes Verfahren mit Anhörungen geben, was auch mit den Ortsvorstehern besprochen wurde, um sicher zu gehen, dass alle Aspekte sachlich abgearbeitet werden“. Es sei für den Schulentwicklungsplan der Gesamtstadt ein abgestimmtes Verfahren vereinbart worden, dass man auch einhalten wolle.

Für Ortschaftsrätin Corina Vogelhuber steht der Mensaanbau der Grundschule in Verbindung mit einer funktionierenden aktiven Grundschule und gleichzeitig in Bezug auf ein Angebot für die Senioren und die Kindertagesstätte (Kita). „Bei einer Schulschließung sind es die Kinder, die die Entscheidung ausbaden dürfen, und die können am wenigsten dafür“, so Vogelhuber. Die Dorfgemeinschaft verliere durch eine Schulschließung an Attraktivität.

Ortsvorsteher Bernd Bucher verwies darauf, dass das Projekt Mensabau auf den drei Füssen Grundschule, Kita und Senioren stehe. „Fakt ist, ohne Grundschule funktioniert das Projekt nicht“, argumentiert Bucher. Keine große Aktionen, sondern vernünftige Argumente gegen eine Schulschließung zu liefern steht für Bucher an vorderster Stelle.

Der Preis der Landesregierung für das Mensaprojekt Grundschule/Kita/Senioren, als Musterbeispiel wie man kleine Schulen retten kann, ist eines der Argumente, die der Ortvorsteher in der angeforderten Stellungnahme eingebracht hat. Dazu würden über 1000 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürger, die gegen eine Schulschließung sind, vorliegen. „Kurze Beine, kurze Wege heißt das Stichwort der Landesregierung für die Erhaltung der kleinen Grundschulen“, so Bucher.

Zudem habe er im Koalitionsvertrag der Landesregierung nachgelesen, dass man kleine Schulen nicht schließen solle. „Wir haben für Rietheim viele gute Argumente und bin erfreut über das Engagement der Bürgerinnen und Bürger“, sagt Bucher. Er sei vorsichtig optimistisch und man dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken und man müsse sich gegen die Schulschließung wehren und dagegen ankämpfen. Nicht nur der Ort, sondern die ganze Region sei gegen die Schulschließungen. Ortschaftsrat Michael Käfer rät allen die Gemeinderäte über die Sorgen und Nöte zum Thema Schulschließung anzusprechen.

Letztendlich ist es der Gemeinderat, der darüber entscheidet. In einer nichtöffentlichen Anhörung haben die Ortvorsteher, Schulleiter und Elternbeiräte die Möglichkeit, ihre Argumente gegen eine Schulschließung vorzubringen.