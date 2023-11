Wenn die Stadt Villingen-Schwenningen in den nächsten Jahren ein neues Hallenbad baut, womöglich ein zentrales Bad für die Gesamtstadt: Welche Eintrittspreise werden dann auf die Besucher zukommen?

Diese Frage treibt beispielsweise Stadtrat Oskar Hahn um, einer der Sprecher der Grünen-Fraktion.

Seine Fraktion, so führte Hahn in der Gemeinderatsitzung aus, hätte sich noch keine abschließende Meinung gebildet, ob ich ein großes zentrales Hallenbad besser sei als zwei kleine.

Oskar Hahn von den Grünen erhofft sich Einsparpotenzial und stabile Eintrittspreise durch ein zentrales Hallenbad. | Bild: Stadler, Eberhard

Der Knackpunkt für die Fraktion sei die bislang unbeantwortete Frage: „Wird es auf Dauer günstiger mit nur einem Hallenbad?“ Und: Was muss die städtische Bädergesellschaft tun, „um die Eintrittspreise auf gleichen Niveau wie jetzt zu halten“?

Der Hoffnung auf gleichbleibende Eintrittspreise bekam postwendend einen Dämpfer. Gregor Gülpen, der Geschäftsführer der Stadtwerke und der Bäder-Gesellschaft (BVS), erklärte ohne Umschweife: „Wir werden an die Eintrittspreise rangehen!“ Derzeit kostet eine Einzelkarten im Villinger und im Schwenninger Hallenbad 5,30 Euro. Für diesen Betrag können Besucher den ganzen Tag in den Bädern verweilen.

Gregor Gülpen ist der Geschäftsführer der Stadtwerke und der Bäder-Gesellschaft VS. | Bild: Trippl, Norbert

So günstig ein Döner

Dieser Tagestarif wird nach den Einlassungen von Gülpen wohl nicht mehr lange Bestand haben. „Ein Döner kostet ja schon 5,60 Euro. Und den habe ich binnen zehn Minuten verzehrt“, sagte Gülpen. Was er damit zum Ausdruck bringen wollte: Nur fünf Euro für einen ganzen Tag Hallenbad sei nach den zuletzt stark gestiegenen Preisen nicht haltbar.

Allerdings ließ der Bäder-Chef anklingen, dass die BVS nicht den Preis erhöhen, sondern eher die Nutzungsdauer senken wolle. Dies sei für die meisten Besucher kein Problem, so seine Botschaft. Denn durchschnittlich verweilten die Badegäste nach Erhebungen der BVS im Schnitt nur zwei, drei Stunden im Bad.

Die Frage nach den Betriebskosten

Tiefergehende Informationen zu Betriebskosten und Eintrittspreisen hatte in der Diskussion auch Stadtrat Dietmar Wildi (CDU) gefordert. Gregor Gülpen erwiderte: „Das hängt davon ab, was wir bauen werden.“

Das heißt: Erst wenn die Bürger am 9. Juni 2024 entschieden haben, ob in VS künftig ein gemeinsames Bad oder zwei Stadtteilbäder betrieben werden und der Gemeinderat anschließend das Raumprogramm festlegt, kann eine Betriebskostenberechnung erstellt werden. Diese wiederum dürfte die Grundlage für die Gestaltung der Eintrittspreise bilden.

Jährliches Minus von drei Millionen

Derzeit, so verdeutlichte Gülpen, verursachten die beiden Hallenbäder ein jährliches Defizit von rund drei Millionen Euro. Das Konzept eines gemeinsamen Hallenbades für ganz VS soll daran ausgerichtet werden, dass sich dieses Defizit nicht erhöht. „Das ist unser Ziel“, erklärte der Geschäftsführer.