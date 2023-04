Zweimal wöchentlich treffen sich die Mitglieder des Kinder- und Jugendzirkus Confetti des Turnvereins Villingen in der Hoptbühl-Sporthalle zum Trainieren und Proben.

Etwa 85 Mitglieder im Alter von fünf bis 18 Jahren hat der Circus Confetti des Turnvereins Villingen momentan. Trainerin Larissa Eiternik hat alle Hände voll zu tun mit den jungen Nachwuchsakrobaten. | Bild: Dominik Zahorka

„Wir sind eine eigene Abteilung innerhalb des Turnverein Villingen und erarbeiten mit jungen Menschen Programme mit den Schwerpunkten Jonglage und Akrobatik sowie allem, was eben zu einem richtigen Zirkus dazugehört, wie Schlangenmenschen oder Hula-Hoop- und Luftakrobaten“, erklärt Larissa Eiternik, Leiterin der Abteilung Akrobatik und Artistik im Villinger Turnverein.

Larissa Eiternik leitet die Abteilung Akrobatik und Artistik im Villinger Turnverein. | Bild: Dominik Zahorka

Interessierte Kinder und Jugendliche im Alter zwischen fünf und 18 Jahren könnten sich jederzeit beim Turnverein melden und ein Probetraining mitmachen: „Momentan sind wir allerdings mit 85 Mitgliedern im Circus Confetti mehr als ausgelastet“, sagt Eiternik. Es gebe aber eine, zugegeben sehr lange Warteliste, auf die man sich setzen lassen könne.

Anmeldungen Wer trotz längerer Wartezeiten Lust hat, etwas Zirkusluft zu schnuppern und zwischen fünf und 18 Jahre alt ist, kann sich beim Turnverein Villingen für ein Probetraining beim Circus Confetti in der Färberstraße 14, telefonisch unter 07721 26408 oder per Mail unter info@tvvillingen.de anmelden.

Alina Schmidt übt Hula-Hoop. | Bild: Dominik Zahorka

Die Truppe habe dann über das Jahr verteilt auch verschiedenste Veranstaltungen, bei denen die jungen Akrobaten ihre erlernten Fähigkeiten vorstellen könnten: „Vom Sommerfest über den Tag der Offenen Türe bis zum Zirkus im Altenheim oder beim Familientag im Kurgarten ist alles dabei“, erklärt Eiternik.

Daria Rodin und Erika Gerasimovic verbiegen sich bei Kinn auf Kinn. | Bild: Dominik Zahorka

Einmal im Jahr gebe es zudem ein Märchen, welches mit den Mitteln der Zirkusartistik erzählt werde und oftmals bis zu 1000 Besucher in die Hoptbühl-Sporthalle locke: „Wir üben neben der Akrobatik auch die Bereiche Schauspiel, Sprache und Tanz, um so eine Geschichte mit unseren Fähigkeiten erzählen zu können“, berichtet Eiternik.

Viktoria Rynkov trainiert mit der Antipode. | Bild: Dominik Zahorka

Aktuell habe man sich beim Zirkusfestival Hückelhoven in Nordrhein-Westfahlen beworben und schon eine positive Rückmeldung bekommen: „Wir fahren mit einer kleinen Truppe hin und machen dort ein 35-Minuten-Programm. Das ist eine besondere Ehre für uns“, freut sich Larissa Eiternik.

Auch die Kleinsten üben fleißig mit dem Hula-Hoop-Reifen. | Bild: Dominik Zahorka

Außerdem sei man im Juli beim Landesturnfest in Offenburg mit einer Lichtshow „Sternchen und Stars“ dabei, die von 14 Kindern des Circus Konfetti vorgeführt werde. Dort könne man dann auch einen Auftritt beim Weihnachtszirkus oder einen Besuch in der Zirkusschule Berlin gewinnen, was eine zusätzliche Motivation für die Mitglieder des Circus Confetti sei.

Und schaffen in der Gruppe erstaunliche akrobatische Leistungen. | Bild: Dominik Zahorka

Mittlerweile seien etliche ehemalige Mitglieder des Circus wieder als ehrenamtliche Trainer mit dabei und gäben so ihre Erfahrungen an die jüngere Generation weiter. Wer also trotz längerer Wartezeiten Lust hat, etwas Zirkusluft zu schnuppern und zwischen fünf und 18 Jahre alt ist, kann sich beim Turnverein Villingen für ein Probetraining anmelden und vielleicht bei etwas Glück bald selbst in der Manege stehen.