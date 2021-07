Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Einkommensabhängige Elterngebühren treten in Villingen-Schwenningen zum 1. September in Kraft- das müssen Erziehungsberechtigte nun wissen

Der Gemeinderat VS hat am Mittwoch ein Sparpaket beschlossen, das der Stadt auch künftig Handlungsfähigkeit zusichern soll. Ein Teil des Pakets sind die Elterngebühren. Das neue Modell tritt am 1. September in Kraft und sieht wie folgt aus.