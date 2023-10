Villingen 25. Oktober 2023, 18:00 Uhr

Einkaufsspaß statt Leerstands-Tristesse: Das tut sich in der Villinger Innenstadt

In den großen Einkaufsstraßen hat sich in den vergangenen Monaten so einiges verändert: Neue Läden kamen, verwaiste Flächen verschwanden. Doch was steckt hinter diesem Trend und wo ist er bislang noch nicht angekommen?