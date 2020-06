von Martin Disch

Der katholische Sportverein DJK Villingen feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Außerdem wurde die Deutsche Jugendkraft, so der volle Name, am 15. Mai 1953, also vor fast genau 77 Jahren, in Anwesenheit von 34 Sportinteressierten nach der Naziherrschaft wiedergegründet. Seither hat der Verein eine vielfältige Entwicklung genommen und zählt noch immer zu den großen Clubs in Villingen.

Der Neustart ist schwer

Die Stille nach dem Verbot im Jahr 1935 und der Zweite Weltkrieg konnten die Ideale und Tradition der Deutschen Jugendkraft nicht verschütten. Schon ab 1946 wurden wieder erste Versuche unternommen, die frühere DJK-Sportanlage auf dem Wasserreservoir für die sportliche katholische Schuljugend zu erhalten. Es folgten Sportgruppen in der Pfarrjugend von Villingen. Die einengenden Bestimmungen der französischen Besatzung, die zuerst nur einen allgemeinen Sportverein gelten ließen, standen zunächst einem Neustart im Weg.

Der rührige Vorstand stemmt im Jahr 1970 das große Fest zum 50-jährigen Bestehen. 1000 Sportler nehmen daran teil. | Bild: Martin Disch

Die Stadt stellte den alten DJK-Sportplatz den Sportgruppen von Kolping und der Pfarrjugend zur Verfügung. Bald folgte die Wiedergründung. Zum Vorsitzenden wurde Josef Kraus und zum Stellvertreter Gebhard Huber gewählt. Schriftführer war Walter Eschbach und Kassierer Karl-Otto Heine. 1950 herrschte schon reger Spielbetrieb. Eine kleine Abordnung besuchte 1953 das zweite DJK-Bundessportfest in Schweinfurt, bei dem Wolfgang Neininger von der DJK Villingen im 200-Meter-Brustschwimmen Bundessportfestsieger wurde.

Eine große Sportler-Familie

1954 zählte man 130 Mitglieder, die folgende Sportarten betrieben: Fußball, Handball, Leichtathletik, Wintersport und Frauensport. Die Fußballabteilung nahm an den Verbandsspielen der C-Klasse teil. Das Dekanatssportfest der DJK am 22. und 23. Mai 1954 wurde ein voller Erfolg. Mit 34 Aktiven und einigen Schlachtenbummlern wurde im Juli 1954 das DJK-Diözesansportfest in Mannheim besucht. Besonders die Leichtathleten waren hier erfolgreich. Ebenso 1954 wurde der neu erstellte Umkleide-Dusch- und Waschraum kirchlich eingeweiht und abends traf sich die DJK-Familie im damaligen „Waldschlössle“.

Einkehrtag statt Ertüchtigung

Damit auch der Geist der DJK in all den Jahren bis zum 50-jährigen Bestehen im Jahr 1970, das mit einer Sportfestwoche und dem Diözesansportfest gefeiert wurde, nicht zu kurz kam, wurden jedes Jahr meist im November ein Einkehrtag abgehalten. An diesen Tagen lud der Verein stets Theologen als Referenten ein. Diese Einkehrtage waren stets gut besucht. 1954 schloss sich der Verein dem Deutschen Sportbund an und Albert Haas und Hermann Baumann übernahmen die Vorstandsämter.

Banner für die DJK

1956 bekam die DJK ein Banner überreicht. Bei Hochzeiten oder Beerdigungen der Mitglieder wurde dieses immer von Mitgliedern in die Kirche getragen und auch an Fronleichnamsprozessionen kam es zum Einsatz.

Ummenhofer prägt den Verein

1960 trat Albert Haas von seinem Posten an der Vereinsspitze zurück. Gebhard Klein wurde 1958 zum Nachfolger bestimmt, er hatte das Amt bis 1962 inne. 1960 konnten die neuerrichteten Sportanlagen auf dem Friedengrund in Betrieb genommen werden. 1962 begann die Ära Friedrich Ummenhofer, der die DJK Villingen 13 Jahre lang führte und den Verein zum größten der Stadt machte. 1964 war die DJK Ausrichterin des Diözesansportfestes in Villingen. Über 800 Sportler nahmen teil.

Sportler in der deutschen Spitze

Nicht zu vergessen sind die zahlreichen Meisterschaften der Fußballer, Tischtennispieler, Handballer und vor allem auch der Leichtathleten und sogar der Skifahrer. So wurde Malermeister Wilfried Mink 1959 Badischer Meister im 800-Meter-Lauf und 1965 holte sich der Geher Karl Heinz Dold den selben Meistertitel sowohl über 20 als auch über 50 Kilometer. Klaus-Dieter Hahn war im Weitsprung, Hochsprung und Mehrkampf in der deutschen Bestenliste zu finden.

Größtes Sportfest der Stadt

1970 feierte der Verein das 50-jährige Bestehen mit der Sportwoche. 1000 Aktive nahmen daran teil und machten das Fest zum größten Sportereignis der Stadt. Zu diesem Zeitpunkt zählte die DJK schon über 600 Mitglieder.

Das Bedauern der alten Mitglieder

Am 26. September feiert der Verein nun 100. Geburtstag. Vorsitzender Uli Junginger hofft, dass die Geburtstagsfeier im Münsterzentrum trotz Coronavirus stattfinden kann. Feste wie 1970 oder 1995 kann auch ein mitgliederstarker Verein aber kaum mehr stemmen, sagt er. Die Mentalität der DJK-Mitglieder habe sich verändert, einen Identifikationsfaktor wie einst bietet der Verein heute nicht mehr. Das bedauern die alten Mitglieder, die sich oft noch auf dem Friedengrund sehen lassen, wenn ein Fußballspiel stattfindet. Viele unter ihnen wurden schon für 40 Jahre und mehr geehrt. Heute ist das Sporttreiben bei der DJK ein Freizeitangebot wie vieles andere auch.