Eine 29-jährige VW Passat-Fahrerin, so die Polizei, fuhr in einer Fahrzeugkolonne in Richtung Bad Dürrheim. Als der Kolonnenverkehr zum Stocken kam, bremste sie ihr Auto bis zum Stillstand ab. Ein hinter ihr fahrender 37-Jähriger in einem Ssanyong Tivoli und ein 69-Jähriger mit einem Renault Captur kamen hinter ihr ebenfalls zum Stehen. Das erkannte ein 29-jähriger Mini Cooper Fahrer zu spät, der auf den haltenden Renault auffuhr und diesen auf den Ssanyong schob. Dieser wiederum prallte im weiteren Verlauf noch auf den VW Passat. Eine 64-jährige Beifahrerin im Renault musste durch einen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, da sie sich beim Unfall leicht verletzte. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Drei der beteiligten Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich. Ein Abschleppdienst transportierte die Fahrzeuge ab.