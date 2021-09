Villingen-Schwenningen vor 32 Minuten

Eine solche Kunstschau gab es vorher noch nie: Städtische Galerie VS thematisiert die Zugänglichkeit von Kunst

Die Städtische Galerie Villingen-Schwenningen bereitet sich auf die Eröffnung der Ausstellung „How to access art?“ vor, in der die Zugänglichkeit von Kunst behandelt wird. Eröffnung ist am 30. September.