von Roland Dürrhammer

„Wir dürfen wieder“, zeigt sich Veranstalter Michael Pietsch erleichtert, nach eineinhalb Jahren harter Zeit während Corona. „Die Aussteller sind froh, dass sie wieder an den Start gehen können und haben sehnlichst auf die Messe gewartet“, so Pietsch.

Täuschend echt sieht die Brezel aus der Hundeboutique von Mara Heizmann aus. Nicht aus Mehl, sondern aus Rinderkopfhaut und Entenfleisch wurde die Brezel zubereitet. | Bild: Roland Dürrhammer

Auch als Veranstalter sei es eine schwierige Zeit gewesen. „Von normalerweise 20 Messen im Jahr können wir dieses Jahr nur vier austragen, und das muss man erst verkraften können“, sorgt sich Pietsch. Seit 14 Jahren gäbe es die Messe „Mein Hund“.

Wenig begeistert zeigt sich Chihuahua-Hündin Püppi von Christin Weigold bei der Anprobe der neuen Herbst-Kollektion. | Bild: Roland Dürrhammer

Eine hohe Frequenz unter den 40 Ausstellern verzeichneten die Futteranbieter, bei den die Hunde so richtig auf ihre Kosten kamen und es so manches zu probieren konnten. Rind oder Ente mit Reis, Geflügel mit Kartoffeln, Lachs und Pferd mit Kartoffeln bis hin zum Riesenknochen. Aussteller Bernd Meyer hatte ein wahres Futterbüfett für die Hunde bereitgestellt.

Die Auswahl am Stand von Bernd Meyer von Naturbeute ist groß für den Dackel-Pinschermix Pino. Ist der Knochen doch etwas zu groß, oder lieber eine Kostprobe vom Futterbüfett? | Bild: Roland Dürrhammer

Naturbeute heißt sein Label, alles in Deutschland hergestellt, nach Lebensmittelstandart und ohne chemischen Zusatzstoffen. „Es ist unsere erste Messe dieses Jahr und wir spüren den Trend zu mehr Haustieren in unserem Onlineshop“, so Meyer. Die Besucheranzahl bewertete Meyer als eher verhalten. „Es ist anders als in den vergangenen Jahren. Die Besucher kaufen auch und schlendern nicht herum“, zeigt sich Meyer zufrieden.

Einen ganz anderen Weg gegen den Onlinetrend geht Mara Heizmann mit ihrer Hundeboutique, die sie in Göppingen betreibt. „Ich habe bewusst keinen Onlineshop und möchte damit erreichen, dass die Menschen wieder in die Stadt kommen, um einzukaufen“, betont Heizmann an ihrem kleinen Stand, mit dem sie das erste Mal in VS ist.

50 Prozent der Kunden waren 2020 Welpenbesitzer

Auch bei ihr in der Boutique sei der Trend zu Haustieren während der Pandemie spürbar. „50 Prozent unserer Kunden im vergangenen Jahr waren Welpenbesitzer“, stell Heizmann fest und hofft, dass die neuen Hundebesitzer auch nach Corona verantwortungsvoll mit den Tieren umgehen.

Wer wird zum Super-Hund gekürt?

Im Rahmenprogramm der Ausstellung gab es Informelles von Tierphysiotherapeutin Anke Opwis über die Entwicklungsphasen eines Hundes und warum gesundes Training für den Vierbeiner so wichtig ist. Beim Dog-Dance gab es so manches Kunststück von den Vierbeinern zu bewundern. Ob die kleinen Kunststücke, die mit den Fellnasen einstudiert wurden zum Super-Dog reichten, konnte beim Casting auf dem roten Teppich präsentiert werden.

Die Border Collie Hündin Meggy von Anja Plewe aus Aalen wird von Angelika Kassner zum Super-Dog gekürt. Als Preis gibt es ein Liegekissen. | Bild: Roland Dürrhammer

Wenn es um die Suche nach vermissten Personen geht, dann steht die Rettungshundestaffel Villingen-Schwenningen des Deutschen Roten Kreuz 24 Stunden an 365 Tagen ehrenamtlich parat. Auf ihren Stand und in einer Vorführung gaben das Team von Ines Laufer einen Einblick in ihre Arbeit. „Wir haben 17 zweibeinige und 18 vierbeinige Mitglieder in der Staffel und finanzieren uns über Spenden. Acht Hunde sind einsatzgeprüft und wir haben zehn bis 15 Alarmierungen im Jahr“, so Laufer.

Die DRK Rettungshundestaffel Villingen-Schwenningen gibt bei der Messe „Mein Hund“ einen Einblick in ihre Arbeit. | Bild: Roland Dürrhammer

Die Rettungshundestaffel werde von der Polizei zum Einsatz gerufen. Die Ausbildung dauere ein bis zwei Jahre, erst dann bis Hunde und Hundeführer in den Einsatz. „Wer bei uns mitarbeiten möchte, muss sich auf eine zeitaufwendige Ausbildung einstellen“, sagt Laufer deutlich. Man bilde überwiegend Flächensuchhunde aus, die frei – ohne Leine – ein Gebiet nach vermissten Personen durchsuchen. „Wir haben auch Man Trailer in Ausbildung, die Personen anhand eines Geruchsartikels auf die Spur gehen“, so Laufer.

Zum Koordinationstraining gehört bei der Rettungshundestaffel auch dazu, dass die Hunde auch mal im Schubkarren transportiert werden. | Bild: Roland Dürrhammer

Etwas verwundert zeigten sich die Zuschauer schon, als die Hunde bei der Vorführung in einer Kiste, auf einem Brett oder bequem im Schubkarren transportiert wurden. „Nein, wir fahren oder tragen unsere Hunde nicht zum Einsatz, sondern das ist Teil des Koordinationstrainings“, klärt Laufer auf. Es diene dazu, dass die Hunde auch mit ungewohnten Bedingungen, auf die sie auch im Einsatz auf andere Art treffen, gelassen reagieren.

Im Training und in der Ausbildung lernen die Hunde an Übungsgräten, auch unter schwierigen Bedingungen voranzukommen, um vermisste Personen aufzuspüren. | Bild: Roland Dürrhammer

Für Veranstalter Pietsch mit seinem sechsköpfigen Messeteam geht es am kommenden Wochenende in Freiburg weiter. „Im nächsten Jahr werden wir von der 3G-Regel in die 2G-Regel wechseln“, gab Peitsch bekannt. Alle Information dazu und die Termine gibt es hier.