von Hans-Jürgen Götz

Die seriöse Parkresidenz am Germanswald und eine Sex-Hotline? Wie passt das zusammen? Solange das Theater am Turm dort sein diesjähriges Sommertheater-Stück „Eine ganz heiße Nummer“ aufführt – in dem Stück geht es um Telefon-Sex.

In dem Stück „Eine ganz heiße Nummer“ spielt Cornelia Burkhart (von links) die Ladeninhaberin Maria Brandner, Karolin Hertfelder spielt Lena Rosner, Verkäuferin in Marias Laden, und Ursula Koch tritt als Waltraud Wackernagel auf. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Premiere ist vergangenen Dienstag zwar buchstäblich ins Wasser fallen, am Freitag war es dann aber so weit: Vor rund 130 Zuschauern konnten die Schauspieler endlich mal wieder vor richtigem Publikum auftreten. Corona-bedingt musste Regisseurin Verena Müller-Möck zunächst online mit ihrem Ensemble proben. Das sei nicht ganz einfach gewesen, aber durchaus auch eine neue Erfahrung für alle Beteiligten, so Müller-Möck. Erst in der Endphase waren dann wieder richtige Proben möglich.

Niklas Klein (links) spielt Landwirt Willi Strobl, Harry Grüneis schlüpft in die Rolle von Pfarrer Gandl und Heinz Wackernagel. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Kompliziertes Leben

In der frechen Komödie „Eine ganz heiße Nummer“ geht es um eine Glashütte, in der viele Menschen eines kleinen Ortes im Schwarzwald ihre Arbeit fanden. Die soll nun geschlossen werden. Arbeitslosigkeit und Existenzängste belasten die Menschen. Auch Waltraud, Maria und Lena stehen mit ihrem „Tante-Emma-Laden“ vor dem Aus, zumal im Nachbarort ein Lebensmittel-Discounter eröffnet hat. Durch Zufall hört Maria von einem „erotischem Telefonservice“ und kommt auf die Idee, die Kasse mit Telefonsex aufzufüllen – anonym natürlich.

Stöhnen was das Zeug hält: Cornelia Burkhart als Ladeninhaberin Maria Brandner beim Telefon-Sex. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Aber ab hier wird das Leben für die drei Damen kompliziert. Die Nachbarn sollen nichts davon mit bekommen. Das ist nicht ganz so leicht, denn der umtriebigen Bürgermeister-Gattin Gerti entgeht eigentlich nichts im Dorf. Auch die Ehemänner und Freunde dürfen nichts erfahren und der Pfarrer schon gleich gar nicht.

Was hat das Damentrio Karolin Hertfelder (von links), Cornelia Burkhart und Ursula Koch für einen Spaß beim Telefonsex. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Ursula Koch (links) als Waltraud Wackernagel und Cornelia Burkhart als Maria Brandner beim Einkauf im Sex-Shop: So wollen sie sich auf ihre neue Rolle beim Telefon-Sex vorbereiten. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Und die größte aller Fragen, die das Trio umtreibt: Über was spricht man beim Sex und vor allem länger als nur eine Minute? Die eigenen Erfahrungen der Ehefrauen scheinen da nicht all zu viele Einsichten zu liefern. Ein Ausflug zum Sex-Shop in die nächste Stadt und das Internet liefern den drei Damen dann aber doch genug Anschauungsmaterial. Von der erotischen Weltliteratur über Sex-Spielzeug bis zum lustvollem Stöhnen in allen Tonlagen wird alles ausprobiert.

Schlussapplaus der rund 130 Gäste bei der Premiere am Freitag in der Parkresidenz am Germanswald. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Das Damen-Trio ist auf eine interessante Idee gekommen, um die Kassen aufzufüllen: Sie bieten Telefon-Sex an, das ist eine ganze heiße Nummer, die das Leben sehr kompliziert macht. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Nachdem dann im Playboy auch die Telefonnummer der neuen Sex-Hotline unter dem Titel „Liebesgeflüster aus der Heimat, badisch, schwäbisch, rustikal“ veröffentlicht wurde, geht es endlich los. Dank Rufumleitung und Headsets kann das Geschäft rund um die Uhr betrieben werden, im Laden, bei den Chorproben oder am Küchentisch.

Sogar Ziegen spielen in dem Stück „Eine ganz heiße Nummer“ mit, das weitläufige Areal der Parkresidenz bildet die ideale Kulisse des Stücks. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Ab hier wird der bekannte Spruch „es ist nicht, wonach es aussieht“ zur neuen Standard-Ausrede in allen kniffeligen Lebenslagen, denn das Telefon klingelt ab jetzt pausenlos. Das Geschäft boomt und Waltraud ist sich sicher, dass selbst der Pfarrer einer der vielen Telefonanrufer ist.

Niklas Klein als Landwirt Willi Strobl trifft Karolin Hertfelder, die als Lena Rosner Verkäuferin in Marias Laden ist. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Für die Zuschauer gibt es viel zu lachen und ein großer Schlussapplaus belohnte die Schauspieler für eine gelungene Premierenaufführung. Der Garten der Parkresidenz lieferte das passende Ambiente für das Sommertheater. Passend zum Stück wurden dort die Gäste mit Schwäbischen Tapas und anderen kulinarischen Köstlichkeiten versorgt. Auch die Schauspieler nutzten die Anlage gekonnt. Ob mit dem Einlaufen von echten Ziegen am Anfang, dem Aufritt von Radfahrer Niklas, oder Telefongesprächen auf den Parkbänken, fast der ganze Garten wurde so zu einem Teil der Bühne.

Wer ruft da wohl an bei Karolin Hertfelder in der Rolle der Lena Rosner? | Bild: Hans-Juergen Goetz

Alle Akteure und Regisseurin Verena Müller-Möck (Mitte mit rotem Pullover) genießen den Applaus des Publikums nach der gelungenen Premiere des Stückes „Eine ganz heiße Nummer“. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Es spielen: Cornelia Burkhart, Harry Grüneis, Anne Giusa, Karolin Hertfelder, Christian Kern, Niklas Klein, Ursula Koch und Thomas Passow. Regie führt Verena Müller-Möck, für die Technik und den Bühnenbau ist Hermann Schreiber verantwortlich.

Bild: Hans-Juergen Goetz