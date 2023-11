Unter dem Motto „Bühne frei! Film ab!“ verwandeln die Musiker der Stadtharmonie Villingen bei ihrem großen Jahreskonzert am Samstag, 2. Dezember, die Bühne des Franziskaners zum Filmset. Mit Reisen auf fliegenden Teppichen, Musicalfieber am griechischen Strand oder kampferprobten Wikingern in eisigen Gefilden erwartet die Besucher ein musikalisches Kopfkino und versetzt sie in die Filmstudios von Hollywood.

Seit September proben die Orchester für den Höhepunkt des Jahres, berichten Henry Greif und Alexander Heift vom Stadtharmonie-Vorstand gemeinsam mit den Dirigenten Benno Kilzer und Mario Mosbacher bei der Vorstellung des Programms.

Nach der Begrüßung durch das Juniororchester unter der Leitung von Annabelle Schölzel gestaltet die Jugendkapelle den ersten Teil des Abends. „Sie haben sich die anspruchsvollsten Stücke ausgesucht“, erklärt Dirigent Benno Kilzer. Dazu gehören die Jubiläums-Fanfare von Steven Reinecke sowie das Aladdin Medley aus dem gleichnamigen Disney Film und Musical.

Vor sieben Jahren riss das Arrangement von Metallicas „Nothing Else Matters“ zusammen mit der Band von Carsten und Erik Dörr (mit Sascha Hess am Bass und Michael Albiker an den Drums) die Zuhörer schon einmal von den Sitzen – damals nur eine Zugabe, ist das gewaltige Klangerlebnis diesmal ein Hauptprogrammpunkt. „Im Franziskaner klingt das besonders toll“, freut sich auch Benno Kilzer auf das außergewöhnliche Klangerlebnis; er hatte sich dieses Stück nochmals gewünscht. Die Bocelli-Ballade „Vivo Per Lei“ singen Alexander Gambin und Patricia Schön.

Mit der „Saga Vikingr“ von Matthias Bucher präsentiert das Große Orchester sinfonische Blasmusik eines Villinger Musikers, der schon einige Stücke komponiert hat. Mario Mosbacher beschreibt das dreiteilige Werk als „cooles Stück“, das nach seiner Uraufführung durch das Verbandsjugendblasorchester von der Stadtharmonie zum zweiten Mal gespielt wird. Mosbacher freut sich auf die Anwesenheit des Komponisten am Konzertabend.

Die von Johan de Mej arrangierten Kompositionen von Andrew Lloyd Webbers „Phantom der Oper“ sind eine Herausforderung für die Musiker. „Das ist eine Konzentrationskiste“, erklärt Mosbacher. Mit dem Big-Band-Klassiker „Mac Arthur Park“ präsentiere das Orchester eine Liebesballade „wie den Zwischengang bei einem guten Menü“. Das „Best of“ von Abba wird das schwungvolle Ende des Konzertabends, so der Dirigent.

Dabei leitet das „Thank you for the music“ bereits zum Jubiläumsjahr 2024 über. Unter dem Motto „Wir feiern. Feiert mit!“ zum 100-jährigen Bestehen der Stadtharmonie Villingen sind eine Geburtstagsparty und verschiedene Konzerte geplant. Die Vorbereitungen mit vielen Aktiven laufen bereits auf Hochtouren. Das Jubiläums-Logo ziert bereits die Programmbroschüre des Jahreskonzerts. Als Moderator führt Henry Greif durch den Abend. „Wir freuen uns auf viele Besucher“, sagt er.