Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 3.45 Uhr Zutritt in ein Juweliergeschäft in der Dornierstraße. Sie entfernten ein Schutzgitter und drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein, teilt die Polizei mit. Aus Ausstellungsvitrinen entwendeten die Täter Schmuck. Über die genaue Beute und deren Wert gibt es noch keine Angaben. Obwohl die Polizei nach der Auslösung des Alarms sofort mit mehreren Streifen vor Ort war, konnten die Täter mit dem Diebesgut flüchten. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwenningen zu informieren: 07720/8500-0.