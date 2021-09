Reiner Schorer will aus dem ehemaligen Malz- und Maischekeller der Bären-Brauerei einen modernen Kultur- und Veranstaltungsraum machen. Eine halbe Million Euro investiert er in das Projekt. Im Januar nächsten Jahres soll es los gehen. Ein Rundgang durch einen Keller mit Geschichte und Zukunft.

Reiner Schorer steht am Absatz der Treppe, die von der Alleenstraße in das Kellergewölbe der ehemaligen Bären-Brauerei in Schwenningen hinunter führt. Hinter ihm prasselt der Regen auf die alten Stufen. Vor ihm erstrecken sich 500 Quadratmeter