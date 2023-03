Die Fraktion der Grünen im VS-Gemeinderat hat eine neue Idee, um die Sicherheit von Radfahrern zu erhöhen: Sie wollen in der Stadt auf bestimmten Straßen spezielle Piktogramme aufmalen lassen, Sharrows genannt.

In der Doppelstadt gibt es bereits farbige Markierungen für Radwege.

Was ist ein Sharrow? Der Sharrow ist ein Piktogramm, welches mittig auf die Straße gemalt wird. Das Wort ist eine Wortkreuzung zwischen share (engl. teilen) und arrow (engl. Pfeil). Es bedeutet: Hier lieber Radfahrer, darfst du fahren – hier, lieber Autofahrer, musst du mir Radfahrern rechnen. Der Sharrow regelt den Verkehr nicht, sondern weist auf bestehende Regeln hin. Er wird nur dann angebracht, wenn Fahrradfahrer sowieso auf der Straße fahren dürfen. Also dann, wenn es keinen Fahrradweg gibt oder dann, wenn der Fahrradweg keine Benutzungspflicht hat (Verkehrsschild: Fahrrad frei).

Konkret wollen die Grünen folgendes:

Bei der zukünftigen Verkehrsplanung soll die Stadt prüfen, ob der Sharrow geeignet ist, die Verkehrsteilnehmer zu unterstützen und wenn ja, den Sharrow auf der Straße als Fahrbahnmarkierung anzubringen.

Der Sharrow soll auf folgenden Straßen angebracht werden: Im Benediktinerring und Romäusring, der Warenburgstraße, der Sturmbühlstraße in beiden Richtungen und der Dauchinger Straße zwischen Römerstraße und Spittelstraße in beiden Richtungen.

Als ganz wichtig erachten es die Grünen, so schreibt es Sprecher Oskar Hahn, die Öffentlichkeit über die Bedeutung des Sharrows zu informieren.

Was ändert sich durch den Sharrow?

Da der Sharrow ist kein Verkehrszeichen im Sinne der Straßenverkehrsordnung ist, kann die bestehende Verkehrsplanung nicht verändern. Die einzige Funktion des Sharrows ist es, auf die bestehenden Regelungen hinzuweisen. Ein Fahrradfahrer erfährt, dass er nach den bestehenden Regeln berechtigt ist, auf der Straße zu fahren. Ein Autofahrer erfährt, dass er sich die Fahrspur mit Fahrradfahrern teilen muss und kann sein Fahrverhalten entsprechend anpassen. Dies beugt Verkehrsunfällen vor und gibt Fahrradfahrern das Selbstvertrauen die vorgesehene Fahrspur zu nutzen.

Ist der Sharrow nach dem Straßenverkehrsrecht zulässig?

Ja, argumentieren die Grünen, zwar verbietet es die Straßenverkehrsordnung nicht, geregelte Verkehrszeichen einzuführen. Jedoch handele es sich beim Sharrow nicht um ein Verkehrszeichen im Sinne der StVO. Das für Villingen-Schwenningen zuständige Verwaltungsgericht Freiburg habe mit Beschluss vom 28. Juli 2022 (Az. 4 K 1705/22) entschieden, dass der Sharrow zulässig ist.

Wieso können sich Fahrradfahrer die Spur nicht mit den Fußgängern teilen?

Fahrradfahrer gehören nicht auf Fußgängerwege, schreiben die Grünen in ihrem Antrag. Fußgängerwege seien zu schmal für die gemeinsame Nutzung. Fußgänger möchten nebeneinander laufen. Zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern entstehen daher regelmäßig gefährliche Situationen. Ein Fußgänger habe eine Geschwindigkeit von fünf bis sieben km/h. Ein Fahrradfahrer fährt 20 bis 25 km/h. Es handelt sich um einen vier- bis fünffachen Geschwindigkeitsunterscheid. Dagegen betrage der Geschwindigkeitsunterschied zwischen Fahrrad und Auto je nach innerorts zulässiger Geschwindigkeit ungefähr das doppelte (bei 50 km/h) bzw. ist fast identisch (bei 30 km/h). Soweit es keinen richtigen Fahrradweg gebt, gehören Fahrradfahrer daher auf die Fahrbahn und nicht auf den Fußgängerweg.

Was erhoffen sich die Grünen durch den Sharrow?

In erster Linie geht es den Grünen nach eigenen Angaben darum, Autofahrer und Fahrradfahrer auf die bestehende Verkehrsregelung von offizieller Seite hinzuweisen. Viele Verkehrsteilnehmer seien im Irrglauben, dass Fahrradfahrer auf der Fahrbahn nichts verloren haben. Dies führe sehr oft dazu, dass Autofahrer durch hupen, anschreien oder knappes überholen Fahrradfahrer von der Fahrbahn verdrängen wollen.

Dies löse bei vielen Fahrradfahrern eine Unsicherheit aus. Manche Fahrradfahrer weichen auf die Fußgängerwege aus und gefährden Spaziergänger. Andere lassen das Fahrradfahren bleiben.

Jeder soll sich trauen, Fahrrad zu fahren

Die Grünen wünschen sich eine Stadt, in der jeder sich traut, das Fahrrad zu nutzen. Sie seien überzeugt davon, dass es sich beim Sharrow um einen Schritt in die richtige Richtung handelt. Er werde bauliche Maßnahmen nicht ersetzen. Jedoch sei es ein kostengünstiges und schnelles Werkzeug, welches sich gut in das bestehende Radwegekonzept integrieren lasse, schreibt Oskar Hahn.