Paula Baumann erblickte vor über 100 Jahren, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, als Paula Maria Müller das Licht der Welt. Geboren wurde sie in der Niederen Straße 1 in Villingen. Kurz vor Weihnachten 2020 verstarb sie nun im engsten Familienkreis mit stolzen 107 Jahren und nach einem langen, bewegten Leben. Sie war die älteste Bürgerin der Doppelstadt.

Abschied im engsten Kreis

„Am 23. Dezember wurden wir vom Heilig-Geist-Spitel darüber informiert, dass es unserer Mutter nicht gut gehe“, sagt ihr Sohn, Karl-Heinz Baumann, gegenüber dem SÜDKURIER. Es habe sich schon in den vergangenen Wochen gezeigt, dass Paula Baumann schwächer wurde. Sie sei dann noch am selben Abend im engsten Kreis ihrer Familie verstorben. „Meine Schwestern und ich konnten Sie begleiten und uns von Ihr verabschieden“, schildert Sohn Karl-Heinz. Ihr Tod sei keine Folge einer Covid-19-Infektion gewesen.

Ein langes, erfülltes Leben sei damit zu Ende zu gegangen. Paula Baumann ist in Villingen geboren, hat hier 107 Jahre gelebt und ist nun auch in der Doppelstadt verstorben. Die Beisetzung werde nun im kleinsten Familienkreis auf dem Friedhof in Villingen stattfinden. Auch ihr Mann liegt dort seit 32 Jahren begraben. „Wenn dann endlich Corona und die erste Trauer vorbei sein wird, werden wir eine große Familienfeier mit allen Enkeln und Urenkeln für sie veranstalten“, sagt Karl-Heinz Baumann. „Damit wollen wir unsere Freude zum Ausdruck bringen, dass wir sie so lange in unserer Mitte haben dürften.“ Den Tod ihrer Mutter in diesem hohen Alter betrachten Karl-Heinz Baumann und seine Schwestern keinesfalls als Unglück, sondern als Lauf der Welt. Ungeachtet dessen, trauern sie dennoch um ihre geliebte Mutter.

Eine der Ältesten im Land

Bereits vor einigen Monaten verstarb die bis dahin älteste Baden-Württembergerin Mathilde Flad aus Reutlingen ebenfalls im Alter von 107 Jahren. Jetzt folgte ihr im gleichen Alter nun auch Paula Baumann aus Villingen. Ein Amtssprecher des statistischen Landesamts vermutet, dass Paula Baumann damit mindestens zu den fünf bis zehn ältesten Menschen im Land gezählt habe.