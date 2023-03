Geht man am Warenbach entlang, dann kann man das Werden, das Sein und auch Schwinden des Menschen geradezu sinnbildlich beobachten. Nicht nur anhand der Holzskulpturen am Wegesrand, die Kindheit, Jugend und Alter darstellen, sondern auch wegen des wahren Lebens in seiner ganzen Bandbreite, das hier in Form von Spaziergängern, Flaneuren und Sportlern unterwegs ist.

Fast schon protzig

Das hängt auch damit zusammen, dass sich zu Beginn dieses schönen Weges, der sich, obschon nur drei Meter breit, geradezu protzig Roggenbachstraße nennt, das Altenheim Heilig Kreuz mit angrenzendem betreuten Wohnen für Senioren befindet. Und am Ende schließlich, kurz vor dem Anstieg zum Magdalenenberg, ein großer Kinderspielplatz.

Viele unterschiedliche Gefährte

Und da das Leben, hier am Warenbach gut zu beobachten, im wahrsten Sinne des Wortes mit Rädern beginnt, mit ebensolchen endet und dazwischen sich häufig auch auf solchen abspielt, findet man auf diesem Weg viele Gefährte, die geradezu exemplarisch für die verschiedenen Lebensphasen des Menschen gesehen werden können.

Vom Kinderwagen zum Rollator

Da sind die mehr oder weniger luxuriös ausgestatteten Kinderwägen, in denen hilflose Babys von liebevollen Eltern ausgefahren werden.

Ihre Zuflucht in einem sportlichen Buggy finden spurtstarke, dafür aber weniger ausdauernde Kleinkinder, wenn die Beine müde geworden sind. Die etwas größeren bewegen sich mit Roller und Laufrad, richtige Fahrräder und Skateboards nutzen Teenager.

Erwachsene, insbesondere junge, und Männer mittleren Alters schubbern testosterongetrieben flott mit Mountain- und Gravelbike vorbei, während die schon geruhsameren Baby-Boomer es sich mit dem E-Bike gemütlich machen.

Ab und zu kommt auch ein motorisiertes Vehikel in Form eines SUV daher, mit dem der Grünschnitt aus dem Kleingarten entsorgt, der Kompost besorgt oder die Gaststätte angefahren wird.

Und dann sind da die vielen älteren Damen und Herren mit Rollatoren, die müde geworden von einem langen Leben den Weg für einen kleinen Spaziergang am Warenbach entlang nutzen.

Ein vielfältiges Kaleidoskop

Am Ende ihres Lebens angekommene oder von schwerer Krankheit gezeichnete Menschen schließlich werden in Rollstühlen von ihren Angehörigen geschoben, in ihrer Hilfsbedürftigkeit liebevoll umsorgt. Ganz so wie zu Beginn der Reise des Lebens im Kinderwagen. Eine ganze Menge Leben eben, dort am Warenberg.