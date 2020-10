Ein Jahr ist es am Freitag, 16. Oktober, her, dass in Villingen-Schwenningen der Klimanotstand ausgerufen wurde. Ein Jahr, in dem die Stadt allerdings viel zu wenig für den Klimaschutz getan hat. Das sagen die Kids von Fridays for Future (FFF). Deshalb wollen sie am kommenden Wochenende auf dem Latschariplatz in der Villinger Innenstadt eine 48-Stunden-Mahnwache gemeinsam mit anderen Organisationen abhalten.

Stadt räumt Klimakrise nicht die höchste Priorität ein

„Das wird kalt, vor allem nachts, aber es ist notwendig, dass wir da sind“, sagt Jonas Klein, Mitglied der hiesigen Ortsgruppe. Denn: Den Klimanotstand auszurufen bedeute, Klimazielen höchste Priorität einzuräumen. „Das erfüllt die Stadt derzeit nicht“, so der 18-Jährige. Deshalb hoffen die Jugendlichen, mit Oberbürgermeister Jürgen Roth und Mitgliedern des Gemeinderats ins Gespräch zu kommen. Zur Mahnwache habe man sie jedenfalls eingeladen.

Die Mitglieder von Fridays for Future bei ihrer letzten Demonstration auf dem Latschariplatz. | Bild: Fröhlich, Jens

Viel wichtiger sei es aber, dass die Stadt erkenne, dass sie, um ihre Klimaziele zu erreichen, jetzt handeln müsse. Denn Zeit zu warten gebe es nicht mehr. Durch die Corona-Krise habe man die Klimakrise aus den Augen verloren. „Wir müssen aber mit beiden Krisen umgehen“, sagt Klein.

Corona-Regeln bei der Mahnwache Während der gesamten 48 Stunden müssen die Demonstranten einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ausnahmen gibt es nur, um kurz etwas zu essen, so Jonas Klein, Mitglied bei Fridays for Future Villingen-Schwenningen. Der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Teilnehmern muss eingehalten werden.

Dass der Klimaschutz bei der Stadt gerade hinten angestellt wird, erkenne man daran, dass vom Gemeinderat kürzlich die Aufhebung des Heizpilz-Verbots beschlossen und das ÖPNV-Angebot ausgedünnt wurde, so Klein. Deswegen habe sich Fridays for Future dazu entschlossen, 48 Stunden lang für das Klima einzustehen. Los geht die Mahnwache auf dem Latschariplatz am Freitag, 16. Oktober, um 14 Uhr; sie endet erst am Sonntag, 18. Oktober, um 14 Uhr.

Nicht nur die Mitglieder von Fridays for Future wollen am Wochenende auf die Straßen gehen. Geplant sind auch Aktionen von anderen Gruppierungen. So hat Extinction Rebellion am Freitag ab 15 Uhr eine Aktion auf dem Rathausplatz geplant. Die Omas gegen Rechts wollen am Samstag um 11.30 Uhr demonstrieren, die Seebrücke am Samstag um 14.30 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr, und Anonymous for the Voiceless wird am Samstag, 12 Uhr, am Latschariplatz präsent sein.