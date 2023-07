In Villingen-Schwenningen wird es auch in diesem Jahr in der Adventszeit einen Weihnachtsmarkt in jedem Stadtbezirk geben. Das teilt die Stadtverwaltung mit, die die beiden Märkte erneut in Eigenregie ausrichtet.

Dabei nahmen sich die Organisatoren die Kritik aus dem vergangenen Jahr zu Herzen und drehen an vielen Stellschrauben, um das Erlebnis Weihnachtsmarkt zu optimieren. Dafür soll, vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrats, auch das Budget deutlich aufgestockt werden.

Weihnachtsmärkte sollen Innenstädte beleben

„Weihnachtsmärkte stärken das Ziel, die Innenstädte zu beleben“, sagte Matthias Jendryschick, Geschäftsführer der Wirtschafts- und Tourismus GmbH und Leiter des VS-Stadtmarketings. Er spricht den Märkten in der Vorweihnachtszeit einen wichtigen, sozialen Aspekt zu. „Es geht um das sich treffen und den sozialen Austausch“, sagt er.

Kein Veranstalter will die Märkte durchführen

Nachdem sich kein Veranstalter gefunden habe, der die Weihnachtsmärkte organisieren will, ein Interessent sei kurzfristig abgesprungen, werden die beiden Weihnachtsmärkte wiederum in Eigenregie der Stadt Villingen-Schwenningen organisiert.

Hier sei im Vorfeld sowohl die Resonanz der Besucher als auch der Aussteller des vergangenen Jahres berücksichtigt und manche Dinge auf den Prüfstand gestellt worden. Unter anderem die Standorte. „Es hat sich gezeigt, dass wir mit den beiden Standorten, in Schwenningen in der Innenstadt beim City Rondell und in Villingen, in Abstimmung mit dem GVO, auf dem Münsterplatz, richtig liegen.“, so Jendryschick.

Historisches Ambiente in den Mittelpunkt rücken

Das historische Ambiente des Münsterplatzes soll dabei noch deutlicher herausgestellt werden. Dass der Weihnachtsmarkt in Schwenningen nicht auf dem Muslenplatz oder dem Marktplatz stattfinden wird, begründet der Stadtmarketingchef damit, „dass einerseits die Infrastruktur mit Wasser- und Stromanschluss am jetzigen Standort besser ist.“ Zudem würde auf dem riesigen Muslenplatz nur dann richtige Atmosphäre aufkommen, „wenn er voll ist.“

Kleiner als in den Vorjahren fiel der Weihnachtsmarkt im vegangenen Jahr aus. Das lag an der geringen Vorlaufzeit, zudem gab es manche Aussteller nach der Pandemie nicht mehr. | Bild: Sprich, Roland

Die Termine Die Termine für die beiden Weihnachtsmärkte sind vom 23. November bis 3. Dezember in Schwenningen. Hier ist die Ausnahme, dass am Totensonntag, 26. November der Markt geschlossen bleibt. Vom 8. bis 17. Dezember wird der Weihnachtsmarkt dann in Villingen sein. Dass der Weihnachtsmarkt zunächst im Stadtbezirk Schwenningen stattfindet, begründen die Organisatoren damit, dass somit auch den Studierenden noch ein Event geboten wird, ehe diese sich in die Semesterferien verabschieden.

Besseres Angebot geplant

Auch das Angebot soll gegenüber dem Vorjahr deutlich aufgewertet werden. Die Kritik aus dem Vorjahr sitzt den Veranstaltern noch deutlich in den Ohren. „Es wird wieder mehr Angebote von Kunsthandwerk geben. Und es wird auch mehr Programm geben.“ Im Vorjahr habe die Stadt schlicht zu wenig Vorlaufzeit gehabt, um ein großes Programmangebot auf die Beine zu stellen.

35 Bewerbungen liegen schon vor

Aktuell liegen der Stadt 35 Bewerbungen für die beiden Weihnachtsmärkte vor. Dazu kommen 20 Bewerbungen für die Wechselhütten, die tageweise für Schulkassen und Vereine reserviert sind, die dort ihre Waren anpreisen können. Im vergangenen Jahr waren es gerade einmal 15 Teilnehmer. Das reduzierte Angebot sei auch eine Folge der Pandemie und des veränderten Einkaufsverhalten gewesen.

Zu essen wird es auf den Weihnachtsmärkten nach wie vor geben. In diesem jahr soll auch der Bereich Kunsthandwerk wieder mehr in den Fokus rücken. | Bild: Sprich, Roland

Organisatoren brauchen mindestens 100.000 Euro

Um die beiden Märkte so wie geplant umsetzen zu können und die Attraktivität für die Besucher wieder zu steigern, benötigen die Organisatoren ein deutlich höheres Budget. „Im vergangenen Jahr hatten wir 90.000 Euro zur Verfügung. Das war deutlich zu wenig.“ Er sprach von einer Kostensteigerung von 30 Prozent, was in Summe rund 16.000 Euro Mehrkosten ausmachte.

In Schwenningen wird das Ambiente des Weihnachtsmarktes etwas moderner gehalten. In Villingen soll sich das Ambiente dagegen an die historische Kulisse anpassen. | Bild: Sprich, Roland

Deswegen wurde für den städtischen Haushalt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 105.000 Euro beantragt, so dass für die Organisation der beiden Weihnachtsmärkte insgesamt rund 200.000 Euro zur Verfügung stehen. „Wir sind uns bewusst, dass das viel Geld ist, das an anderer Stelle fehlt“, so Jendryschick.

Die hohe Summe begründet er vor allem mit steigenden Kosten im Personalbereich. „Hier vor allem die Kosten für die Security, für Wasser und Strom, aber auch für das Rahmenprogramm, für die Dekoration und Beleuchtung“, zählte er auf.

Das Programm soll in diesem Jahr wieder deutlich ausgeweitet werden. Es wird eine Bühne geben, auf der sich Schulen und Vereine präsentieren können. | Bild: Sprich, Roland

