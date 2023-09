Zu einem attraktiven Freizeitbereich für junge und ältere Menschen will die Stadt das Salinenfeld in Schwenningen ausbauen. Die Grünanlage an der Salinenstraße, das ist die Straße, die in Richtung Eisstadion führt, soll zu einem Generationenpark ausgebaut werden. Das will sich die Stadt rund eine Million Euro kosten lassen.

Die Landschaftsarchitektin Iris Grimm vom Büro Arbol aus Rottweil stellte jetzt im Technischen Ausschuss drei Varianten vor. Die aufwändigste Variante, die über eine Million Euro kosten soll, beinhaltet die Anlage eines Wegenetzes, dass den Besuchern verschiedene Aktivitäten ermöglicht. Im Zentrum des Parks ist eine Bühne vorgesehen, auf der Veranstaltungen möglich werden.

Der schöne Baumbestand und die Grünen Wiesen laden zum Verweilen ein. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Zur Möblierung gehört auch ein Fitnesspfad mit Sportgeräten für Jung und Alt, ein Spielplatz sowie als Sahnehäubchen eine große Parkour-Anlage. Parkour ist ein spektakulärer Hindernissport, der voll im Trend liegt. Mit der Anlage hätte das Oberzentrum ein Alleinstellungsmerkmal zu bieten. Der Park wäre damit gewiss ein Anziehungspunkt für Kinder und junge Leute.

Parkour-Sport Parkour ist eine Sportart oder eine Art, sich fortzubewegen. Beim Parkour gibt es viele Hindernisse, über die man laufen oder springen muss. Dazu gehören Treppen, Gebäude, Felsen, Steine, Abhänge, Schluchten oder andere Dinge, die einem Läufer im Weg stehen und die er für seine Strecke überwinden muss. Die Top-Athleten dieser Sportart zeigen spektakuläre Sprünge und Tricks beim Überwinden von Hindernissen.

Die Architektin hatte auch noch zwei Varianten der Parkgestaltung gefertigt, die abgestuft jeweils um rund 100.000 Euro kostengünstiger liegen. Vor allem die Freizeitgeräte und die Parkour-Anlage werden reduziert. Die mittlere Variante wurde von der Stadtverwaltung den Ausschussmitgliedern zur Verwirklichung empfohlen.

Die Parkanlage, die bereits eine Tischtennisplatte hat, soll künftig mit modernen Trendsport-Geräten bestückt werden. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Keine Einigung über Toiletten

Die Diskussion im Ausschuss kreiselte zunächst um den Antrag der CDU-Fraktion. Dirk Sautter hält eine öffentliche Toilettenanlage im Generationenpark für sinnvoll. Das fanden einige gut und richtig.

Doch Baubürgermeister Detlef Bührer mahnte, dass eine öffentliche Toilettenanlage nicht nur bis zu 200.000 Euro zusätzlich kosten würde. Die Stadt müsse diese Anlage auch dauerhaft instand halten und regelmäßig reinigen lassen. Angesichts der Bemühungen der Stadt, ihre laufenden Ausgaben zu reduzieren, sei dies keine gute Idee. Auch Joachim von Mirbach (Grüne) hielt eine öffentliche Toilette im Park angesichts der Kosten „für nicht angemessen“.

„Wenn dann richtig“

Edgar Schurr (SPD) rief die Ratskollegen auf, der großen Variante zuzustimmen. „Wenn dann richtig“, meinte Schurr. Die Parkour-Anlage wäre eine echte Attraktion für die Stadt. „Wir sind ja ein Oberzentrum“, rief Schurr in Erinnerung. Die Kostenunterschiede zwischen der ersten und zweiten Variante seien ohnehin nicht sehr groß.

Beim Parkour-Sport geht es darum, möglichst schnell, elegant und effizient Hindernisse zu überwinden. Diese Aufnahme von August 2021 zeigt Parkour-Trainer Nick Single (links) und Danial Kahn (rechts) in einer Parkour-Anlage in Konstanz. | Bild: Scherrer, Aurelia

Bürgermeister Bührer indes argumentierte auch hier für eine kleinere Lösung. Im Gebiet Klosterhof sei neben dem Jugendkulturzentrum bereits eine große Indoor-Parkour-Anlage in einer Halle in Planung, rief er in Erinnerung.

„Wenn dann richtig. Wir sind ja ein Oberzentrum“. Edgar Schurr (SPD) ist für den großen Ausbau des Salinenfelds zum Generationenpark. | Bild: SK

Angesichts dieser Differenzen vertagten die Mitglieder des Technischen Ausschusses den Beschluss in die nächste Gemeinderatsitzung vom 20. September. Die Fraktionen wollen bis dahin die Knackpunkte der Planung bezüglich Größe und Kosten intern beraten.

CDU beantragt Gerhard-Gebauer-Park

Weitgehende Einigung herrschte dagegen über den Vorschlag, das Salinenfeld künftig in „Dr. Gerhard Gebauer Park“ umzubenennen. Ausgerechnet die CDU-Fraktion stellte in Person von Dirk Sautter diesen Antrag, obwohl der erste Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen ein Sozialdemokrat war.

„Da muss ein griffigerer Namen her und nicht so was Spießiges“, meint Andreas Flöss zum Vorschlag, die Grünanlage in „Dr. Gerhard Gebauer-Park“ umzubennen. | Bild: Freie Wähler

Fast alle Fraktionssprecher fanden diesen Antrag gut und richtig. Nur nicht Andreas Flöß von den Freien Wählern. Der Name sei viel zu sperrig und zu lang. „Da muss ein griffigerer Namen her und nicht so was spießiges“, sagte Flöß.

Edgar Schurr (SPD) sah im Namen aber nicht wirklich ein Problem. Der offizielle Name sei in der Tat viel zu lange. „Doch die Leute werden sagen, sie gehen zum Gebauer-Platz. Und das ist ja in Ordnung.“