Fahrräder, Fahrräder, überall Fahrräder: Rund um das Villinger Gymnasium am Romäusring herrscht das große Rad-Chaos. Die Zweiräder säumen dicht an dicht den kompletten Schulhof, sind entlang der Rettungswege angekettet, um die 100 Drahtesel haben auch einen Platz im Reifen- und Blechgedrängel auf dem offiziellen Abstellplatz vor der Schule gefunden. Doch was ist schuld am Durcheinander mit zwei Rädern?

Lange Zeit hatten die Fahrräder von Schülern und Lehrern am Romäusgymnasium ihren festen Platz: Direkt vor dem Schulgebäude gab es eine große Abstellfläche, die sogar komplett überdacht war. Doch das ist in diesem Sommer Vergangenheit. Das Dach ist weg, ein guter Teil der Stellfläche direkt am Schulgebäude mit rot-weißem Band abgesperrt. Der Grund: Brandschutz.

Ein großer Teil des Fahrrad-Abstellplatzes darf aus Brandschutzgründen nicht mehr genutzt werden. Auf der restlichen Fläche herrscht dichtes Gedrängel. | Bild: Burger, Tatjana

„Die Feuerwehr hat bei einer Brandschutzbegehung festgestellt, dass man in dem Bereich schlecht Leitern stellen kann“, erklärt Stadt-Pressesprecherin Madlen Falke die Situation. Aus diesem Grund sei das Vordach abgebaut worden. Außerdem müsse der Bereich direkt am Gebäude frei zugänglich sein und dürfe nicht mit Fahrrädern vollgestellt werden.

„Uns wurden an die 100 Stellplätze weggenommen.“ Diana Seewald, Elternbeiratsvorsitzende

Die Folge: Jeden Morgen geht an der Schule von neuem der Kampf um einen guten Abstellplatz fürs Fahrrad los. „Uns wurden an die 100 Fahrrad-Stellplätze weggenommen“, klagt Elternbeiratsvorsitzende Diana Seewald. Zwischen 300 und 400 Schüler, so schätzt sie, kommen im Frühling und Sommer täglich mit dem Rad in die Schule. „Ich finde, das ist einfach eine Zumutung so“, sagt Seewald.

Reifen an Reifen sind die Fahrräder der Schüler rund um den Schulhof aufgestellt. | Bild: Burger, Tatjana

Beispiel Schulhof: Die Fahrräder säumen hier den kompletten Hof, stehen Reifen an Reifen auch direkt neben dem Fußballtor und dem Basketballkorb. Kicken die Schüler hier in den Pausen, treffen die Bälle immer wieder auch die oftmals teuren Zweiräder. „Die Kinder sollen hier ungestört spielen und nicht die ganze Zeit hören, dass sie vorsichtig sein sollen“, bemängelt Daniel Wenzler, Vorsitzender des Schul-Fördervereins.

Immer wieder fehlte das Geld

Vor Jahren ist Wenzler im Elternbeirat angetreten mit dem Ziel, die Zahl der überdachten Stellplätze am Gymnasium zu verdoppeln – die traurige Bilanz: es gibt nur weniger Stellplätze und diese sind zudem nicht einmal mehr überdacht. Immer wieder, so sagen Wenzler und auch Diana Seewald, sei man vertröstet worden mit dem Hinweis, dass gerade kein Geld da sei. Statt dessen habe die Verwaltung „jede Menge Geld in andere Schulen rundum gesteckt.“ Dies sei einfach nicht nachvollziehbar.

Die breiten Reifen der heutigen Mountainbikes passen nicht in die alten Fahrradständer. | Bild: Burger, Tatjana

Eine Schülerin, die in diesem Moment mit dem Fahrrad zur zweiten Stunde ankommt, hat Glück. Sie findet noch ein freies Plätzchen am Gelände rund um den Schulhof. Schwierig sei es schon immer, bestätigt das Mädchen. Warum sie wohl erst gar nicht auf dem offiziellen Abstellplatz nachgeschaut hat? Dort stehen die Räder so kreuz und quer – wer einen Platz ganz hinten hat, kommt später kaum noch raus. Die Fahrradständer, die die Schule dort provisorisch aufgestellt, „sind gefühlt aus dem Jahr 1900“, so Diana Seewald. Die breiten Reifen der heutigen Mountainbikes passen dort nicht mehr hinein.

Die Stadt verspricht bald neue Ständer

Stadt-Sprecherin Madlen Falke verspricht indessen Abhilfe. Nach ihren Angaben habe die Verwaltung bereits neue Fahrradständer für das Romäus-Gymnasium geordert. „Die Lieferzeiten sind allerdings lang“, erklärt Falke. Einen Zeitplan gebe es daher noch keinen, Falke hofft allerdings, dass die Ständer zeitnah aufgebaut werden können. Dann solle auch ein geeigneter Standort gefunden werden, die Stadt sei deswegen in Kontakt mit der Schulleitung. „Das muss wieder alles an einem Ort konzentriert werden“, so Madlen Falke.