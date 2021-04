Fitnessstudios sind seit Wochen wegen Corona geschlossen. Allerdings nicht überall. Im Villinger Injoy zum Beispiel können Mitglieder weiterhin trainieren. VIP-Training nennt sich dieses Angebot und kommt bei Mitgliedern bestens an. Der SÜDKURIER hat sich angeschaut, ob das trotz Pandemie funktioniert und Kunden gefragt, wie ihre Erfahrungen sind

Irene Hübner hält ihren Chip, den sie am Handgelenk trägt, an das Fahrradergometer im Fitnessstudio Injoy in Villingen. Das Trainingsgerät erkennt die 72-Jährige Villingerin sofort. Sie ist zweimal pro Woche hier zu Gast. Das Gerät stellt